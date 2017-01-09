Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

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Відпочинок в Карпатах — автентичне житло та еко-стиль
Відпочинок в Карпатах — автентичне житло та еко-стиль


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Цікаво знати

Відпочинок в Карпатах — автентичне житло та еко-стиль

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Стаття з випуску № 01 від 2017-01-01

Вирушаючи на відпочинок в Карпатах, завжди можна домогтися найбільшого комфорту та отримання максимуму задоволення, підібравши собі житло за смаком. Так, любителі тиші та відсутності сусідів цілком можуть зняти будинок в Карпатах отримавши всі переваги такого виду місця для проведення повноцінної відпустки.

Жителю великого міста, втомленому від безликих бетонних конструкцій, через непорозуміння званих будинками, особливо припаде до смаку житло з еко-матеріалів, таких, як цільні колоди і натуральна дошка, з елементами, які передають справжній карпатський колорит. При цьому, відсутність сусідів подарує вам справжню тишу і можливість знайти єднання з природою, недосяжне в інших умовах.

При цьому, знімаючи будинок в Карпатах, ви отримаєте також і високий рівень комфорту, адже всі вони оснащені зручними меблями, теплими камінами та необхідною технікою, включаючи супутникове телебачення, щоб ви могли повністю розслабитися і провести відпустку в своє задоволення. Втім, оцінивши навколишню природу, ви, швидше за все, будете повертатися в орендовану будиночок тільки для нічного сну та їжі.

Альтернативні варіанти для любителів максимального сервісу

Якщо ж ви правильно відпочинку цінуєте насамперед максимальну інфраструктуру, то вас повинні зацікавити готелі в Карпатах. Заселяясь в один з таких великих котеджів, вам не доведеться попрощатися навіть з найменшими благами цивілізації, цілодобово отримуючи найбільшу якість обслуговування.

Знімаючи кімнату в котеджі, ви зможете легко потрапити в ресторан або в більярдну, без необхідності виходити назовні, а якщо вам захочеться більш активного відпочинку, то всі пункти прокату відповідного обладнання будуть перебувати зовсім поруч. Так ви отримаєте можливість поєднувати високий комфорт і затишок приміщень з справжніми пригодами зовні, не витрачаючи час даремно.

Природно, вся архітектура представлених готелів виконана в еко-стилі, щоб ви могли найбільшою мірою зануритися в красу природи, якою славляться Карпати. Ви привезете з собою з відпустки не тільки тисячі чудових фотографій, але і частинку самих Карпат, яка назавжди залишиться у вашому серці разом з теплими спогадами про чудово проведений відпочинок!


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