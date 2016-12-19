Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 12 від 2016-12-01





Енергетичний переклад з останніми технологічними рішеннями, використовує високоякісні послуги перекладу. Великі знання і навички переводчикив дозволяють надати всебічну підтримку для клієнтів – починаючи з перекладу дослідження в геології, специфікацій продукту, звітів, до забезпечення перекладачів для міжнародних зустрічей та переговорів між продавцями і дистриб'юторами енергії або для підготовки кадрів.

Енергетичні компанії (інвестори на енергетичному ринку, електростанціях, теплоелектроцентралях, енергетичних розподільних компаніях, промислових установках) можуть використовувати послуги перекладача в області лінгвістичної підтримки та міжнародної комунікації.

Висока якість

Енергетика є в даний час сильно розвиваються сектором економіки. Це не позбавлене законів ринкової конкуренції. В наш час енергетичний споживач має вибір і не повинен виносити монополістичне рішення. Щоб переконати клієнта використовувати Ваші послуги, піклуйтеся про кожному аспекті обсягу Вашого бізнесу, включаючи переклади Ваших галузевих документів. Ви повинні дуже строго стежити за якістю роботи.Цей сектор має більшу. важливість, а про складності не устуает медичним перекладам. Співпрацюйте з експертами, які нададуть підтримку в перекладі, наприклад: концесія для торгівлі рідкими видами палива, концесія для виробництва електроенергії; концесія для експлуатації корисних копалин; технічні та економічні аналізи; проектна документація; технічні специфікації; договори для надання енергетичних служб розподілу; договори для продажу теплової енергії та електрики; договори для продажу газу та пального; угоди про зв'язок; тендерна документація; опису обладнання та енергетичної технології; робота і документація обслуговування; документація геологічних депозитів.

Компанії, пов'язані з енергетичною промисловістю, покладаються на Ваші послуги. Якщо, наприклад, медичний перекладач відповідає за життя пацієнта, то перекладач у сфері енергетики несе відповідальність за забезпечення умов для життя кожної людини.

Спеціалізований словник в перекладах для енергетичної промисловості

Немає сумніву, що висока якість перекладів визначено, перш за все, правильним перекладом спеціалізованої термінології. Тому добре, щоб цей тип перекладу був виконаний експертами, які використовують специфічні слова і фрази кожен день. Фахівці в енергетичній промисловості, співпрацює з нашою компанією перекладу, виконають для Вас повністю надійні перекази, звертаючи особливу увагу на технічну номенклатуру.