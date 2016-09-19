Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 9 від 2016-09-01





Перед початком нового навчального року перед багатьма батьками постає проблема придбання шкільного приладдя для дітей. Серед інших шкільних приладь особливе місце займає шкільний рюкзак. Від якісних характеристик такої сумки залежить здоров'я та гарне самопочуття дитини, її використовує. Великий вибір шкільного приладдя за доступними цінами пропонує інтернет-магазин Podishka UA. У ньому можна придбати шкільні та міські рюкзаки, зошити, ручки, лінійки, пенали, олівці та багато іншого.

Якісний шкільний рюкзак повинен бути містким, ергономічним і естетично привабливим. Сучасні школярі змушені носити в школу досить багато підручників, зошитів та інших шкільних приналежностей. Обсяг сумки повинен дозволяти вмістити туди все необхідне. При цьому школярам зручніше користуватися рюкзаком, який має кілька відділень. У внутрішні відділення такої сумки можна прибрати книги і зошити, у зовнішні кишені – предмети першої необхідності. При виборі такої сумки варто віддавати перевагу відносно легким виробів даного призначення. Це полегшить ношу школяра.

Для виготовлення шкільних сумок використовуються сучасні тонкі, але міцні матерії. Вони не пропускають вологу, мають стійкість до розтягування і деформації. Забарвлення сучасних рюкзаків може бути різною, вибір конкретної моделі залежить від уподобань їхніх майбутніх користувачів. Дівчинки часто воліють яскраві по забарвленню сумки, на яких зображені тварини, героїні мультфільмів, візерунки. Хлопчики частіше віддають перевагу виробам спортивного стилю, на яких зображені геометричні фігури, автомобілі, логотипи відомих компаній.

Безпека шкільних рюкзаків забезпечується їх ергономічністю. Конструкція якісних виробів такого плану враховує особливості будови хребта дітей. Саме тому для першокласника і старшокласника повинні вибиратися різні рюкзаки. Лямки такої сумки повинні бути широкими і зносостійкими. Велика ширина лямок на виробі дозволяє більш рівномірно розподілити його вагу. При цьому лямки таких сумок повинні регулюватися по довжині. Правильне положення рюкзака наступне: верхня лінія такий сумки повинна проходити на рівні плечей дитини, нижня лінія – на рівні його попереку. Таке положення дозволяє розподілити вагу сумки по всій спині її власника. Сучасні вироби подібного плану оснащуються світловідбиваючими вставками. Завдяки наявності їх водії автомобілів здалеку бачать школяра, що йде з рюкзаком поблизу дороги.