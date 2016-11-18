Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 11 від 2016-11-01





Масло має багато корисних властивостей і є унікальною рідиною, яка застосовується для вирішення досить великого діапазону завдань. Так як в нашій країні користуються великим попитом силові пристрої, компресори та гідравлічне обладнання. Після виконання своєї роботи всі вони вимагають досить швидкого охолодження масла, оскільки воно сильно нагрівається після процесу стиснення і тертя. У таких випадках на допомогу приходять спеціальні теплообмінники, що охолоджують масло. Вони являють собою невеликі апарати, які за досить короткий проміжок часу можуть охолодити мастильну рідину.

Основні сфери застосування:

- паперове – целюлозне виробництво – на даного роду заводах використовують паперові преси, деталі яких приводять в рух гідравлічне масло. При постійній роботі воно може нагрітися більше ніж на 150оС, тому і виникає потреба його охолоджувати;

- компресорне обладнання – в таких пристроях масло виступає в ролі мастила, завдяки чому максимально знижується загальний знос деталей. При роботі даної апаратури виділяється тепло, яке необхідно кудись прибрати, цим і займається як паяні, так і розбірні теплообмінники;

- різноманітні технічні лінії – в таких ситуаціях масло омиває всі механізми, тим самим захищаючи їх від зносу і перегріву. Найдешевше буде використовувати теплообмінник, ніж потім виділяти велику кількість коштів на ремонт всього обладнання.

Допомога фахівців

Також у матеріалі можна знайти і детальніше ознайомитися з розбірним теплообмінником.

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