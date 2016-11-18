Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

 RU 
Випуск №

На головну сторінкуRSS Добавити в закладкиКонтакт
Історія нашого краю
Новини економіки
Конкурси
Короткий огляд подій
Новини культури
Наші інтервю
Новини сільського господарства
Політика
Правоохоронні органи
Святкуємо разом
Про освіту
Листи до редакції
Духовне життя
Звернення до влади
Життєві історії
Цікаво знати
Спортивні новини
Погода в Буську
Переглянути попередні випуски
Партнери
АТО, військові справи
Огляд
Міста України, які повинен відвідати кожен
У гонитві за новомодними і дорогими закордонними турами, ми часом навіть не замислюємося про те, скільки всього цікавого є в своїй країні і скільки дивовижних можна було б відвідати буквально за пару вихідних, взявши автомобіль або квиток на поїзд і знявши на ніч квартиру подобово.
Підвищення ефективності роботи технологічної лінії
Масло має багато корисних властивостей і є унікальною рідиною, яка застосовується для вирішення досить великого діапазону завдань. Так як в нашій країні користуються великим попитом силові пристрої, компресори та гідравлічне обладнання.


Партнери

Інформація про вікна ПВХ

Оголошення з нерухомості в Україні.
Новини Буська » Цікаво знати
Цікаво знати

Підвищення ефективності роботи технологічної лінії

Нравится
Стаття з випуску № 11 від 2016-11-01

Масло має багато корисних властивостей і є унікальною рідиною, яка застосовується для вирішення досить великого діапазону завдань. Так як в нашій країні користуються великим попитом силові пристрої, компресори та гідравлічне обладнання. Після виконання своєї роботи всі вони вимагають досить швидкого охолодження масла, оскільки воно сильно нагрівається після процесу стиснення і тертя. У таких випадках на допомогу приходять спеціальні теплообмінники, що охолоджують масло. Вони являють собою невеликі апарати, які за досить короткий проміжок часу можуть охолодити мастильну рідину.

Основні сфери застосування:

- паперове – целюлозне виробництво – на даного роду заводах використовують паперові преси, деталі яких приводять в рух гідравлічне масло. При постійній роботі воно може нагрітися більше ніж на 150оС, тому і виникає потреба його охолоджувати;

- компресорне обладнання – в таких пристроях масло виступає в ролі мастила, завдяки чому максимально знижується загальний знос деталей. При роботі даної апаратури виділяється тепло, яке необхідно кудись прибрати, цим і займається як паяні, так і розбірні теплообмінники;

- різноманітні технічні лінії – в таких ситуаціях масло омиває всі механізми, тим самим захищаючи їх від зносу і перегріву. Найдешевше буде використовувати теплообмінник, ніж потім виділяти велику кількість коштів на ремонт всього обладнання.

Допомога фахівців

Також у матеріалі можна знайти і детальніше ознайомитися з розбірним теплообмінником.

Якщо ви сумніваєтеся у своєму виборі, тоді краще всього звернутися за допомогою до професіоналів своєї справи. Вони зможуть вас проконсультувати і порадити максимально ефективний для вашого випадку варіант теплообмінного обладнання. Після чого ви можете прямо з допомогою вищевказаного сайту швидко і безпроблемно оформити свою покупку і чекати доставку в обумовлений час і місці. Обладнання цієї компанії має високу якість і тому може похвалитися досить тривалим експлуатаційним терміном.


Версія для друку
Інші публікації розділу Цікаво знати

Кількість переглядів - 0


Залишити коментар
Шановні читачі! Перед добавленням коментарів редакція газети та адміністрація порталу дуже просить вас не відображати будь-якої інформації, яка б порушувала Закон України "Про захист персональних даних". Якщо ви не згідні з текстом статті, маєте конкретні факти, які можете підтвердити - запрошуємо вас до редакції з своїм матеріалом. Коментарі, що не відповідатимуть вище вказаному Закону України, ми змушені або корегувати, або видаляти.
Просимо вас шанувати людей та їхній час!
Ваше ім’я: *
Ваша пошта:
Коментар: *

Введіть символи: *
Поновити

МИ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ :
Історія нашого краю  |  Новини економіки  |  Конкурси  |  Короткий огляд подій  |  Новини культури  |  Наші інтервю  |  Новини сільського господарства  |  Політика  |  Правоохоронні органи  |  Святкуємо разом  |  Про освіту  |  Листи до редакції  |  Духовне життя  |  Звернення до влади  |  Життєві історії  |  Цікаво знати  |  Спортивні новини  |  Погода в Буську  |  Переглянути попередні випуски  |  Партнери  |  АТО, військові справи
Мапа сайту Лінки Контакти
  