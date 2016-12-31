Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 12 від 2016-12-01





Здавалося б, така побита тема, як внесення органічних добрив, не вимагає уваги, адже за тисячоліття застосування природних компонентів, людство змогло зібрати солідний досвід. Однак як показує практика, помилки при використанні добрив мають місце бути. У цій статті ми розповімо, як правильно вносити органічні добрива.

Способи та час внесення

Існує чотири способи внесення добрив:

Передпосівний спосіб.

Післяпосівної.

Гідропоніка.

Фергитация.

Що до часу насичення ґрунту, то тут ми порекомендуємо весну та осінньо-зимовий період. Ось як вносять найбільш поширену органіку:

накопичилася за літо гній, використовують для створення так званих теплих огіркових грядок. Вже взимку грядка розбирається і її вміст, тобто, гній, розкидають по городу;

золу краще вносити перед весняним садінням овочів.

Підкреслимо, що підгодівля, яка виробляється після того, як у рослин з'явився третій лист, вважається післяпосівної. Вона може виконуватися у форматі:

Кореневого внесення. Для цього краще всього використовувати рідку органіку, як то розведений з водою пташиний послід.

Некореневої підгодівлі, наприклад, при обробці насіння. В цей же час рекомендується обробити насіння органічним захисним засобом. Підійде ось цей комплекс препаратів для захисту рослин биозавод.com/ru/products/zakhist-roslin.

Фергитации – внесення добрив одночасно з поливом.

Гідропоніки. У цьому випадку рослини вирощуються без грунту, виключно у рідкому середовищі. Зазначимо, що гідропоніка піддавалася неодноразовому критиці за те, що в результаті вирощування, плоди овочевих культур мали більш бідний смаковий спектр, ніж овочі, вирощені традиційним способом.

Перед внесенням добрив, тим більше, органічних, грунт слід оцінити за двома параметрами.

Склад ґрунту. Зробити це просто: беремо лопату, викопуємо невеликий шматок ґрунту, і вивчаємо землю. Звертаємо увагу на те, як лопата увійшла в землю. Якщо це відбулося без особливих зусиль – грунт піщаний. Для вірності стиснемо грунт в руці. Глинистий грунт прийме і збереже форму після стискання.

Кислотність. Другий показник, який необхідно знати обов'язково. Для більшості культур підходить рівень кислотності в межах рН = 6,5—7 одиниць. Якщо показник вище, її необхідно знизити, використовуючи фософритную борошно.

Візуальне вивчення грунту дозволить швидко встановити її складу. Піщаний грунт має сірим, жовтим відтінком, чорнозем – чорним, а глиняний грунт коричневим кольором відповідно.

Хороший урожай можна отримати на будь-якому грунті. Головне, зуміти підібрати правильний комплекс добрив.