Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 01 від 2017-01-01





30 листопада 2016 року Урядом прийнято постанову Кабінету Міністрів України „Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України”, якою, зокрема, внесено зміни до чотирьох порядків: надання щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з інвалідом І чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним; призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми; призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям; призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме.

Прийнятою постановою передбачено єдиний підхід при визначенні права на призначення державної соціальної допомоги, а саме, для фізичних осіб — підприємців, які вибрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку першої групи враховувати дохід на рівні двох розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, чинного на відповідний місяць, для фізичних осіб - підприємців, які вибрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку другої групи, — трьох розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, для фізичних осіб — підприємців, які вибрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку третьої групи, — чотирьох розмірів прожиткового мінімуму.

З метою спрощення процедури подання документів громадянами, прийнятою постановою вилучено довідку про склад сім’ї із переліку необхідних документів. Інформація про склад сім’ї заявника зазначатиметься в декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги.

У новостворених об’єднаних територіальних громадах прийом документів, необхідних для призначення державної соціальної допомоги, здійснюватиметься уповноваженою особою, яка передаватиме їх до органів соціального захисту для опрацювання.

Крім цього, у „Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми”, затвердженого постановою КМУ від 27 грудня 2001 року № 1751, розширено категорії жінок, не застрахованих у системі загальнообов’язкового державного страхування, які мають право на допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами.