Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

 RU 
Випуск №

На головну сторінкуRSS Добавити в закладкиКонтакт
Історія нашого краю
Новини економіки
Конкурси
Короткий огляд подій
Новини культури
Наші інтервю
Новини сільського господарства
Політика
Правоохоронні органи
Святкуємо разом
Про освіту
Листи до редакції
Духовне життя
Звернення до влади
Життєві історії
Цікаво знати
Спортивні новини
Погода в Буську
Переглянути попередні випуски
Партнери
АТО, військові справи

[2017-01-09 17:40:37] коля ЗА****И!!!!!! ...

[2017-01-09 17:37:13] Доктор Синяк Что это??! ...

[2016-11-18 21:37:56] Анатолій Чомусь ветеранів-аграріїв в Буському районі ...

[2016-11-14 16:29:31] Степан 2 Комунальники мали працювати у посиленому ...

[2016-11-14 16:18:13] Степан А ніхто не подумав,а чим ...

Огляд
У Буському районі працюють стаціонарні пункти обігріву
Станом на 10 січня у Буському районі працюють 10 стаціонарних пунктів обігріву. Про це повідомили журналісту Буського медіа порталу у Буській райдержадміністрації.
Як вибрати шини? Поради щодо підбору покришок.
Питанням як вибрати шини часто задаються не тільки новачки-автолюбителі, але і досвідчені автомобілісти. Варто пам'ятати, що світ не стоїть на місці, це стосується і сфери шинопроизводства.


Партнери

Інформація про вікна ПВХ

Оголошення з нерухомості в Україні.
Новини Буська » Цікаво знати
Цікаво знати

Урядом удосконалено порядок надання державної соціальної допомоги деяким категоріям осіб

Нравится
Стаття з випуску № 01 від 2017-01-01

30 листопада 2016 року Урядом прийнято постанову Кабінету Міністрів України „Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України”, якою, зокрема, внесено зміни до чотирьох порядків: надання щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з інвалідом І чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним; призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми; призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям; призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме.

Прийнятою постановою передбачено єдиний підхід при визначенні права на призначення державної соціальної допомоги, а саме, для фізичних осіб — підприємців, які вибрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку першої групи враховувати дохід на рівні двох розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, чинного на відповідний місяць, для фізичних осіб - підприємців, які вибрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку другої групи, — трьох розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, для фізичних осіб — підприємців, які вибрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку третьої групи, — чотирьох розмірів прожиткового мінімуму.

З метою спрощення процедури подання документів громадянами, прийнятою постановою вилучено довідку про склад сім’ї із переліку необхідних документів. Інформація про склад сім’ї заявника зазначатиметься в декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги.

У новостворених об’єднаних територіальних громадах прийом документів, необхідних для призначення державної соціальної допомоги, здійснюватиметься уповноваженою особою, яка передаватиме їх до органів соціального захисту для опрацювання.
Крім цього, у „Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми”, затвердженого постановою КМУ від 27 грудня 2001 року № 1751, розширено категорії жінок, не застрахованих у системі загальнообов’язкового державного страхування, які мають право на допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами.


Версія для друку
Інші публікації розділу Цікаво знати

Кількість переглядів - 11


Залишити коментар
Шановні читачі! Перед добавленням коментарів редакція газети та адміністрація порталу дуже просить вас не відображати будь-якої інформації, яка б порушувала Закон України "Про захист персональних даних". Якщо ви не згідні з текстом статті, маєте конкретні факти, які можете підтвердити - запрошуємо вас до редакції з своїм матеріалом. Коментарі, що не відповідатимуть вище вказаному Закону України, ми змушені або корегувати, або видаляти.
Просимо вас шанувати людей та їхній час!
Ваше ім’я: *
Ваша пошта:
Коментар: *

Введіть символи: *
Поновити

МИ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ :
Історія нашого краю  |  Новини економіки  |  Конкурси  |  Короткий огляд подій  |  Новини культури  |  Наші інтервю  |  Новини сільського господарства  |  Політика  |  Правоохоронні органи  |  Святкуємо разом  |  Про освіту  |  Листи до редакції  |  Духовне життя  |  Звернення до влади  |  Життєві історії  |  Цікаво знати  |  Спортивні новини  |  Погода в Буську  |  Переглянути попередні випуски  |  Партнери  |  АТО, військові справи
Мапа сайту Лінки Контакти
  