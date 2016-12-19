Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Більш ніж удвічі збільшили кількість запитів на роботу для тернополян польські підприємці. Тернопільські фахівці кажуть, що основна причина зацікавленості нашими працівниками у тому, що поляки частіше виїжджають до Західної Європи. Зварювальників, токарів, пекарів, різноробочих, працівників сільського господарства з України потребують зараз у Польщі. Платять їм у середньому по 10-15 злотих за годину – біля 2880 злотих, тобто приблизно 20 тис. грн у місяць. Кількість запитів на роботу для українців, зокрема тернополян, від польських підприємств зросла більш ніж удвічі, кажуть у рекрутингових агентствах нашого міста - повідомляє https://te.20minut.ua.
Самі поляки зараз їдуть на заробітки у Голландію, Швецію, Британію, Францію чи Німеччину. Відтак польські підприємства відчувають великий брак робочої сили. Разом із тим, у нашому місті одна з найнижчих середніх зарплат в Україні - 4047 грн.
Тернополяни кажуть, що часто їхні витрати перевищують доходи. За таких умов їхнім сім’ям нереально прожити на тутешні заробітки. А на тернопільському ринку праці дуже мало вакантних посад із високими зарплатами. Так, сьогодні у регіональному центрі зайнятості можна знайти посаду електрика із зарплатою 2300 грн, різноробочого – 2600 грн, кваліфікованого робітника з інструментом – 2500 грн. Вища зарплата, кращі умови
Чому я їжджу на роботу в Польщу? Все просто: там вища зарплата і кращі умови, – розповідає “RIA плюс” тернополянин Володимир Галушка. – У цій країні був уже двічі, і ще не раз туди поїду. Тернополянин каже, що він працював у будівельній фірмі на одному з польських курортів - у місті Закопане. Умови праці набагато кращі, ніж у Тернополі. І зарплата більша у декілька разів, – наголошує Володимир.
– Я працював різноробочим на одній із будов. Володимир Галушка додає, що його вразило ставлення власників фірми до простих працівників з України. За три місяці тернополянин від керівників не почув жодного поганого слова. Дружина власника фірми щоразу, як їх бачила, розпитувала про їхні сім’ї в Україні. Співрозмовник розповідає й те, що більшість польських фірм своїх працівників забезпечує житлом. Їхня не була винятком. Проте Володимир із колегами житло винаймав, тому що довго виробляли документи у Польщу і не встигли приїхати тоді, коли заселяли працівників. За житло вони платили по 300 злотих на місяць, тобто 2000 грн. У квартирі проживало четверо осіб. Місця у квартирі нам вистачало, та й проблем із харчуванням не було. На їжу витрачали приблизно 10-12 злотих щодня на чоловіка, – веде далі Володимир.
– А платили мені 12 злотих за годину, тобто 2880 злотих на місяць. Це майже 20000 грн. Робочий день розпочинався о 6.00 і закінчувався о 18.00, а субота і неділя – вихідні. Але я часто просився працювати у суботу, щоб більше заробити. Єдине, що вимагали від Володимира, коли він працевлаштовувався на фірмі, - це свідоцтво про медогляд. Після того, як він отримав підтвердження, що стан його здоров’я відмінний, керівник будівельної фірми оформив йому офіційне працевлаштування.
Мене здивувало, що на цьому підприємстві не було, як у нас: на одного раба два виконроби, – жартує Володимир. – Ніхто над головою не стояв і не казав, що і як я маю робити. Тернополянина у Польщі вразило й те, що майже щоразу, заходячи у місцевий магазин, зустрічав там українця. Не знаю, чому, але наших людей у Польщі впізнаєш іще здалеку, – розповідає Володимир. – Спільне слов’янське коріння у наших народів, але різниця між нами очевидна.
Польща - як майданчик у Канаду
Кращої долі на чужій землі шукав і тернополянин Тарас Ганущак. Молодий чоловік розповідає, що його у рідному місті майже все влаштовувало. Єдине, з чим не зміг змиритися, - це те, що його фінансові витрати часто в декілька разів перевищували доходи. Я як людина з економічною освітою, ніяк не можу усвідомити того, як таке може бути у розвиненій країні, – каже він. – В Україні я не зміг себе реалізувати. Перестав себе бачити тут. Тому вирішив докорінно змінити життя і виїхати на постійне місце проживання у Канаду. Після кількох спроб оформити документи на виїзд Тарас зрозумів, що не все так просто. Проте в одній з рекрутингових агенцій йому сказали, що з будь-якої європейської країни він зможе виїхати куди захоче без проблем. Я довго не думав, яку країну обрати стартовим майданчиком для того, щоб виїхати до Канади. Звісно, це була Польща, – каже тернополянин.
– Документи на виїзд у сусідню країну зробити було не дуже важко, особливо якщо є польське коріння. Однак молодий чоловік каже, що після того, як він деякий час пожив у Польщі, зрозумів, що йому і там непогано. З Польщі близько додому, та й рівень життя там набагато вищий, ніж у нас. Звичайно, це не Канада, однак я досить швидко там освоївся, – продовжує він.
– Швидко знайшов роботу. Щоправда, не за спеціальністю, оскільки для цього потрібно підтвердити диплом, а я на це часу не мав. Тарас каже, що на початку працював багато. Бувало, й по 16-20 годин на добу. Однак після того, як адаптувався, відкрив у цій країні власну справу та співпрацює з польською фірмою. На мене сьогодні вже працюють одинадцять робітників з України, - каже він.
- Ще п'ятнадцять планую найняти до кінця цього року. Уряд Польщі, як я переконався, створив максимально комфортні умови для розвитку і для малого, і для середнього та великого бізнесу. Тарас пишається тим, що сьогодні вже сам може забезпечити гідні зарплати робітникам, яких найняв. Електрикам він платить по 3500 злотих (24000 грн), помічникам – по 3000 злотих (20000 грн). Жодного разу не шкодував, що поїхав у цю країну, - додає чоловік. - Тут зустрів свою дружину, тут народилася наша дитина. Тут мені добре! Працюють за менші гроші Як пояснює редакції “RIA плюс” менеджер із персоналу асоціації роботодавців з працевлаштування Світлана Повар, ті поляки, які з певних причин не їдуть в інші країни на заробітки, відмовляються працювати за кошти, за які працюють наші земляки. А це від 10 до 15 злотих за годину, тобто від 68 грн до 103 грн. Зарплата у поляка сьогодні становить щонайменше 15 злотих за годину, – продовжує фахівець.
– Однак у тих країнах, куди їдуть на заробітки наші сусіди, вони отримують 15 євро, або 446 грн за ту ж годину праці. Як наголошує менеджер рекрутингової агенції, польський уряд, усвідомлюючи небезпеку ситуації, що складається з робочою силою у цій країні, планує з наступного року збільшити зарплати для іноземних працівників, які працюють у Польщі. Тамтешні урядовці також планують збільшити термін робочої візи. Донедавна візу такого типу можна було отримати максимум за два тижні, – пояснює Світлана Повар.
– А сьогодні це забере понад два-три місяці. До слова, це ще одна причина збільшення поляками запитів на працю для українців, оскільки все менше наших громадян почало їхати у цю країну. Отримують понад 15 злотих за годину Наразі у Польщі є найбільше вакансій на такі робочі спеціальності, як пекар, касир, пакувальник, будівельник, середньомедичний персонал, прибиральниця, охоронець, різноробочий, майстер легкого ремонту тощо, додає Світлана Повар. Їм платять щонайменше 10 злотих за годину. Часто трапляються вакансії для працівників із кваліфікацією, які отримують і по 15 злотих за годину. Це механіки, швачки, маляри, зварювальники, токарі, слюсарі і т. п. Згідно з польським законодавством, робітник повинен працювати вісім годин. Вихідними днями є субота і неділя, – каже вона.
– Однак тернополяни за згодою керівництва працюють і понаднормово, навіть у суботу. Фахівець наголошує, що для того, аби працювати за кваліфікацією, необхідно мати підтверджуючі документи - диплом чи інші сертифікати. Або якщо є відповідні записи в українській трудовій книжці. Часто поляки беруть тернополян на роботу на підставі нашої рекомендації, – каже Світлана Повар.
– Але потенційного працівника роботодавець тестує, щоб перевірити рівень його фаховості. Вже за годину-другу ми знаємо, чи та людина пройшла відбір на роботу, чи ні. Пані Світлана жартома каже, що для того, аби пройти цей тест, потенційному робітнику не обов’язково вставати із власного дивана, оскільки тестування відбувається через інтернет. Більше того, якщо тернополянин не проходить цей тест, то польський роботодавець може взяти його як учня з перспективою працевлаштування, звісно, після перевірки знань. Навчання такого роду відбувається за рахунок роботодавця, – наголошує фахівець. Отож, робота у Польщі – доволі реальна альтернатива, бо країна-сусід приваблює українців кращими зарплатами й умовами праці. Одначе буває, що й польські роботодавці дурять працівників. Більше того, як кажуть українські роботодавці, вони готові платити пристойно.
Тож перед тим, як їхати за кордон, слід пошукати працю вдома.