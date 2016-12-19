Стаття з випуску № 12 від 2016-12-01





Більш ніж удвічі збільшили кількість запитів на роботу для тернополян польські підприємці.‭ ‬Тернопільські фахівці кажуть,‭ ‬що основна причина зацікавленості нашими працівниками у тому,‭ ‬що поляки частіше виїжджають до Західної Європи. Зварювальників,‭ ‬токарів,‭ ‬пекарів,‭ ‬різноробочих,‭ ‬працівників сільського господарства з України потребують зараз у Польщі.‭ ‬Платять їм у середньому по‭ ‬10-15‭ ‬злотих за годину‭ – ‬біля‭ ‬2880‭ ‬злотих,‭ ‬тобто приблизно‭ ‬20‭ ‬тис.‭ ‬грн у місяць. Кількість запитів на роботу для українців,‭ ‬зокрема тернополян,‭ ‬від польських підприємств зросла більш ніж удвічі,‭ ‬кажуть у рекрутингових агентствах нашого міста - повідомляє https://te.20minut.ua.‭

‬Самі поляки зараз їдуть на заробітки у Голландію,‭ ‬Швецію,‭ ‬Британію,‭ ‬Францію чи Німеччину.‭ ‬Відтак польські підприємства відчувають великий брак робочої сили. Разом із тим,‭ ‬у нашому місті одна з найнижчих середніх зарплат в Україні‭ ‬-‭ ‬4047‭ ‬грн.‭ ‬

Тернополяни кажуть,‭ ‬що часто їхні витрати перевищують доходи.‭ ‬За таких умов їхнім сім’ям нереально прожити на тутешні заробітки.‭ ‬А на тернопільському ринку праці дуже мало вакантних посад із високими зарплатами.‭ ‬Так,‭ ‬сьогодні у регіональному центрі зайнятості можна знайти посаду електрика із зарплатою‭ ‬2300‭ ‬грн,‭ ‬різноробочого‭ – ‬2600‭ ‬грн,‭ ‬кваліфікованого робітника з інструментом‭ – ‬2500‭ ‬грн. Вища зарплата,‭ ‬кращі умови

‭Чому я їжджу на роботу в Польщу‭? ‬Все просто:‭ ‬там вища зарплата і кращі умови,‭ – ‬розповідає‭ “‬RIA плюс‭” ‬тернополянин Володимир Галушка.‭ – ‬У цій країні був уже двічі,‭ ‬і ще не раз туди поїду. Тернополянин каже,‭ ‬що він працював у будівельній фірмі на одному з польських курортів‭ ‬-‭ ‬у місті Закопане. Умови праці набагато кращі,‭ ‬ніж у Тернополі.‭ ‬І зарплата більша у декілька разів,‭ – ‬наголошує Володимир.‭

– ‬Я працював різноробочим на одній із будов. Володимир Галушка додає,‭ ‬що його вразило ставлення власників фірми до простих працівників з України.‭ ‬За три місяці тернополянин від керівників не почув жодного поганого слова.‭ ‬Дружина власника фірми щоразу,‭ ‬як їх бачила,‭ ‬розпитувала про їхні сім’ї в Україні. Співрозмовник розповідає й те,‭ ‬що більшість польських фірм своїх працівників забезпечує житлом.‭ ‬Їхня не була винятком.‭ ‬Проте Володимир із колегами житло винаймав,‭ ‬тому що довго виробляли документи у Польщу і не встигли приїхати тоді,‭ ‬коли заселяли працівників.‭ ‬За житло вони платили по‭ ‬300‭ ‬злотих на місяць,‭ ‬тобто‭ ‬2000‭ ‬грн.‭ ‬У квартирі проживало четверо осіб. Місця у квартирі нам вистачало,‭ ‬та й проблем із харчуванням не було.‭ ‬На їжу витрачали приблизно‭ ‬10-12‭ ‬злотих щодня на чоловіка,‭ – ‬веде далі Володимир.‭

– ‬А‭ ‬платили мені‭ ‬12‭ ‬злотих за годину,‭ ‬тобто‭ ‬2880‭ ‬злотих на місяць.‭ ‬Це майже‭ ‬20000‭ ‬грн.‭ ‬Робочий день розпочинався о‭ ‬6.00‭ ‬і закінчувався о‭ ‬18.00,‭ ‬а субота і неділя‭ – ‬вихідні.‭ ‬Але я часто просився працювати у суботу,‭ ‬щоб більше заробити. Єдине,‭ ‬що вимагали від Володимира,‭ ‬коли він працевлаштовувався на фірмі,‭ ‬-‭ ‬це свідоцтво про медогляд.‭ ‬Після того,‭ ‬як він отримав підтвердження,‭ ‬що стан його здоров’я відмінний,‭ ‬керівник будівельної фірми оформив йому офіційне працевлаштування.

Мене здивувало,‭ ‬що на цьому підприємстві не було,‭ ‬як у нас:‭ ‬на одного раба два виконроби,‭ – ‬жартує Володимир.‭ – ‬Ніхто над головою не стояв і не казав,‭ ‬що і як я маю робити. Тернополянина у Польщі вразило й те,‭ ‬що майже щоразу,‭ ‬заходячи у місцевий магазин,‭ ‬зустрічав там українця. Не знаю,‭ ‬чому,‭ ‬але наших людей у Польщі впізнаєш іще здалеку,‭ – ‬розповідає Володимир.‭ – ‬Спільне слов’янське коріння у наших народів,‭ ‬але різниця між нами очевидна.

Польща‭ ‬-‭ ‬як майданчик у Канаду

Кращої долі на чужій землі шукав і тернополянин Тарас Ганущак.‭ ‬Молодий чоловік розповідає,‭ ‬що його у рідному місті майже все влаштовувало.‭ ‬Єдине,‭ ‬з чим не зміг змиритися,‭ ‬-‭ ‬це те,‭ ‬що його фінансові витрати часто в декілька разів перевищували доходи. Я як людина з економічною освітою,‭ ‬ніяк не можу усвідомити того,‭ ‬як таке може бути у розвиненій країні,‭ – ‬каже він.‭ – ‬В Україні я не зміг себе реалізувати.‭ ‬Перестав себе бачити тут.‭ ‬Тому вирішив докорінно змінити життя і виїхати на постійне місце проживання у Канаду. Після кількох спроб оформити документи на виїзд Тарас зрозумів,‭ ‬що не все так просто.‭ ‬Проте в одній з рекрутингових агенцій йому сказали,‭ ‬що з будь-якої європейської країни він зможе виїхати куди захоче без проблем. Я довго не думав,‭ ‬яку країну обрати стартовим майданчиком для того,‭ ‬щоб виїхати до Канади.‭ ‬Звісно,‭ ‬це була Польща,‭ – ‬каже тернополянин.‭

–‬ Документи на виїзд у сусідню країну зробити було не дуже важко,‭ ‬особливо якщо є польське коріння. Однак молодий чоловік каже,‭ ‬що після того,‭ ‬як він деякий час пожив у Польщі,‭ ‬зрозумів,‭ ‬що йому і там непогано. З Польщі близько додому,‭ ‬та й рівень життя там набагато вищий,‭ ‬ніж у нас.‭ ‬Звичайно,‭ ‬це не Канада,‭ ‬однак я досить швидко там освоївся,‭ – ‬продовжує він.‭

– ‬Швидко знайшов роботу.‭ ‬Щоправда,‭ ‬не за спеціальністю,‭ ‬оскільки для цього потрібно підтвердити диплом,‭ ‬а я на це часу не мав. Тарас каже,‭ ‬що на початку працював багато.‭ ‬Бувало,‭ ‬й по‭ ‬16-20‭ ‬годин на добу.‭ ‬Однак після того,‭ ‬як адаптувався,‭ ‬відкрив у цій країні власну справу та співпрацює з польською фірмою. На мене сьогодні вже працюють одинадцять робітників з України,‭ ‬-‭ ‬каже він.‭ ‬

-‭ ‬Ще п‭'‬ятнадцять планую найняти до кінця цього року.‭ ‬Уряд Польщі,‭ ‬як я переконався,‭ ‬створив максимально комфортні умови для розвитку і для малого,‭ ‬і для середнього та великого бізнесу. Тарас пишається тим,‭ ‬що сьогодні вже сам може забезпечити гідні зарплати робітникам,‭ ‬яких найняв.‭ ‬Електрикам він платить по‭ ‬3500‭ ‬злотих‭ (‬24000‭ ‬грн‭)‬,‭ ‬помічникам‭ – ‬по‭ ‬3000‭ ‬злотих‭ (‬20000‭ ‬грн‭)‬. Жодного разу не шкодував,‭ ‬що поїхав у цю країну,‭ ‬-‭ ‬додає чоловік.‭ ‬-‭ ‬Тут зустрів свою дружину,‭ ‬тут народилася наша дитина.‭ ‬Тут мені добре‭! Працюють за менші гроші Як пояснює редакції‭ “‬RIA плюс‭” ‬менеджер із персоналу асоціації роботодавців з працевлаштування Світлана Повар,‭ ‬ті поляки,‭ ‬які з певних причин не їдуть в інші країни на заробітки,‭ ‬відмовляються працювати за кошти,‭ ‬за які працюють наші земляки.‭ ‬А це від‭ ‬10‭ ‬до‭ ‬15‭ ‬злотих за годину,‭ ‬тобто від‭ ‬68‭ ‬грн до‭ ‬103‭ ‬грн. Зарплата у поляка сьогодні становить щонайменше‭ ‬15‭ ‬злотих за годину,‭ – ‬продовжує фахівець.‭

– ‬Однак у тих країнах,‭ ‬куди їдуть на заробітки наші сусіди,‭ ‬вони отримують‭ ‬15‭ ‬євро,‭ ‬або‭ ‬446‭ ‬грн за ту ж годину праці. Як наголошує менеджер рекрутингової агенції,‭ ‬польський уряд,‭ ‬усвідомлюючи‭ ‬небезпеку ситуації,‭ ‬що складається з робочою силою у цій країні,‭ ‬планує з наступного року збільшити зарплати для іноземних працівників,‭ ‬які працюють у Польщі.‭ ‬Тамтешні урядовці також планують збільшити термін робочої візи. Донедавна візу такого типу можна було отримати максимум за два тижні,‭ – ‬пояснює Світлана Повар.‭

– ‬А сьогодні це забере понад два-три місяці.‭ ‬До слова,‭ ‬це ще одна причина збільшення поляками запитів на працю для українців,‭ ‬оскільки все менше наших громадян почало їхати у цю країну. Отримують понад‭ ‬15‭ ‬злотих за годину Наразі у Польщі є найбільше вакансій на такі робочі спеціальності,‭ ‬як пекар,‭ ‬касир,‭ ‬пакувальник,‭ ‬будівельник,‭ ‬середньомедичний персонал,‭ ‬прибиральниця,‭ ‬охоронець,‭ ‬різноробочий,‭ ‬майстер легкого ремонту тощо,‭ ‬додає Світлана Повар.‭ ‬Їм платять щонайменше‭ ‬10‭ ‬злотих за годину.‭ ‬Часто трапляються вакансії для працівників із кваліфікацією,‭ ‬які отримують і по‭ ‬15‭ ‬злотих за годину.‭ ‬Це механіки,‭ ‬швачки,‭ ‬маляри,‭ ‬зварювальники,‭ ‬токарі,‭ ‬слюсарі і т.‭ ‬п. Згідно з польським законодавством,‭ ‬робітник повинен працювати вісім годин.‭ ‬Вихідними днями є субота і неділя,‭ – ‬каже вона.‭

– ‬Однак тернополяни за згодою керівництва працюють і понаднормово,‭ ‬навіть у суботу. Фахівець наголошує,‭ ‬що для того,‭ ‬аби працювати за кваліфікацією,‭ ‬необхідно мати підтверджуючі документи‭ ‬-‭ ‬диплом чи інші сертифікати.‭ ‬Або якщо є відповідні записи в українській трудовій книжці. Часто поляки беруть тернополян на роботу на підставі нашої рекомендації,‭ – ‬каже Світлана Повар.‭

– ‬Але потенційного працівника роботодавець тестує,‭ ‬щоб перевірити рівень його фаховості.‭ ‬Вже за годину-другу ми знаємо,‭ ‬чи та людина пройшла відбір на роботу,‭ ‬чи ні. Пані Світлана жартома каже,‭ ‬що для того,‭ ‬аби пройти цей тест,‭ ‬потенційному робітнику не обов’язково вставати із власного дивана,‭ ‬оскільки тестування відбувається через інтернет.‭ ‬Більше того,‭ ‬якщо тернополянин не проходить цей тест,‭ ‬то польський роботодавець може взяти його як учня з перспективою працевлаштування,‭ ‬звісно,‭ ‬після перевірки знань. Навчання такого роду відбувається за рахунок роботодавця,‭ – ‬наголошує фахівець. Отож,‭ ‬робота у Польщі‭ – ‬доволі реальна альтернатива,‭ ‬бо країна-сусід приваблює українців кращими зарплатами й умовами праці.‭ ‬Одначе буває,‭ ‬що й польські роботодавці дурять працівників.‭ ‬Більше того,‭ ‬як кажуть українські роботодавці,‭ ‬вони готові платити пристойно.‭

Тож перед тим,‭ ‬як їхати за кордон,‭ ‬слід пошукати працю вдома.