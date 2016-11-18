Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 11 від 2016-11-01





Чому є складність у виборі хостинг провайдера, на це є кілька причин. У цій статті піде мова про критерії вибору хостинг провайдерів.

Цим питанням задаються багато розробників сайтів. Адже створення функціонального і стильного сайту — не запорука успіху, для цього потрібно розмістити його на безпечному і стабільному хостингу, який буде підтримувати у відмінному стані ваш сайт 24 години в добу, 365 днів в році.

Почну статтю з особистого рейтингу хостингів.

Одним з найкращих хостинг-провайдерів є Украинский хостинг. Компанія має великий досвід в налаштуванні роботи серверних систем. Своїм клієнтам пропонує обладнання в різних куточках світу. Також ви можете взяти в оренду сервер окремо. Цінова політика дуже гнучка. Для постійних клієнтів - знижки.

Чому є складність у виборі хостинг провайдера, на це є кілька причин. Перша — на ринку велика конкуренція і багато компаній, що пропонують послуги хостингу. Друга — складність технологічних аспектів і параментов, які потрібно враховувати при виборі хостингу. У цій статті піде мова про критерії вибору хостинг провайдерів.

Технічні вимоги до хостингу.

Насправді 90% хостерів надають послуги віртуального хостингу php з mysql підійде для типових і популярних систем управління сайтами (Joomla, WordPress, Drupal), фрази "професійний хостинг для wordpress" не більш ніж рекламний хід. Тому якщо ви сумніваєтеся у виборі хостингу з причини технічних вимог, то найпростіше просто написати в адміністрацію хостинг провайдера з наданням інформації про систему управління та її версії.

Країна розміщення серверів хостинг провайдера (ip-адреси сайтів хостингу)

Другий параметр за важливістю вибору хостингу. Від нього залежить швидкість завантаження вашого сайту в тому регіоні, де розташований сервер хостинг-провайдера. Якщо ви орієнтовані на аудиторію з країн СНД, то вам підійде український, російський, європейський хостинг, якщо ви розраховуєте на американську аудиторій, то краще вибрати хостинг зі штатів.

Тарифний план

Дивимося на тарифний план і вибираємо найбільш підходящий кількість доменів і сайтів в пакеті і обсяг дискового простору.

Вартість хостингу

Вибір вартість завжди один з визначальних, але не варто вибирати безкоштовні хостинги, адже як кажуть "безкоштовний тільки сир в ньому". Тому виберете хостинг "з розумом", не кидайтеся на найдорожчі або найдешевші пропозиції. В результаті вартість вашого сайту може виявитися набагато дорожче абон. плати у разі виходу з ладу серверів компанії або їх не сталева працездатність.

Support

Технічна підтримка хостингу часом має дуже важливий вплив на комфорт адміністрування сайтів. Хто стикався в розміщенням різного типу сайтів, той мене підтримає. Підтримка повинна бути цілодобовою, оперативної та компетентною, швидко сприяючи у вирішенні всіх ваших питань.

Backup (автоматичне резервне копіювання)

Важливий параметр при виборі хостингу, адже він економить ваш час і гроші у разі хакерських атак або можливості відкотити версію сайту на 1 день. Що в підсумку може заощадити купу коштів і енергію.

Швидкість роботи сайту

Залежить від потужності серверів хостингу і кількість його клієнтів на одному сервері. Перевіряється тільки методом тестування.

На цьому мій короткий огляд у виборі українських хостинг-провайдерів завершений. Вище я навів рейтинг хостинг провайдерів, на яких я розміщую своїх клієнтів не один рік поспіль, попередньо перепробувавши не один не вдалий хостинг.