Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 11 від 2016-11-01





На даний час захворюваність грипом та ГРВІ в Буському районі не перевищує епідемічного порогу, проте рівень захворюваності з наближенням холодів як правило буде зростати.

Щорічна вакцинація визнається одним з найбільш ефективних способів профілактики і специфічного захисту організму від грипу. Вона передбачає застосування лікарських засобів групи біологічних препаратів, які забезпечують формування імунітету до вірусу, хоча і на нетривалий термін. Застосування вакцини проти грипу може здійснюватись протягом усього епідемічного сезону.

Вакцинація рекомендується з метою індивідуального захисту будь-якій особі, починаючи з 6-ти місячного віку. Сформувати напружений імунітет при вакцинації вдається протягом 2-3 тижнів. Тривалість імунітету при цьому залежить від вакцинного штаму і, як правило, триває від 6 до 12 місяців.

Також проблемою сьогодення є варикозне розширення вен. Однієї конкретної причини розвитку варикозної хвороби ніг немає. Для розвитку цього захворювання сприяють відразу кілька причин. Проте всі симптоми пов'язані з порушенням структурних змін стінок вен, порушенням венозних клапанів.

В першу чергу розвитку варикозної хвороби потрібно побоюватися людям зі спадковою схильністю до цієї хвороби.

Спадковий фактор це ще не захворювання. Було встановлено, що до основних факторів ризику відносяться:

надмірні фізичні навантаження;

особливості професійної діяльності (сидяча або стояча робота);

гіподинамія (малорухливий спосіб життя);

сприяє розвитку варикозного розширення вен вагітність;

ожиріння, надлишкова вага;

гормональні порушення;

захворювання або стани, що призводять підвищення внутрішньочеревного тиску (запор, хр. захворювання дихальної системи);

гормональна контрацепція.

Реалізація вакцини проти грипу в аптечній мережі району не проводиться.

За інформацією ДУ "ЛОЛЦ МОЗ України" в аптечну мережу м.Львова надійшла вакцина проти грипу "Джісі Флю", виробник Грін Крос Корпорейшин, Корея, яку можна придбати :

- ТзОВ „Гіруда” м. Львів вул. Героїв УПА,57 тел:237-19-93

- І комунальна аптека м.Львів, вул..Фреда,2

- Аптека № 44 м.Львів, вул..Симоненка,4

- Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр (колишня Чорнобильська лікарня) вул.Дністровська,27 телефон 270-21-83

Будьте здорові !

Буське РЛВ Бродівського МРВ ДУ "ЛОЛЦ МОЗ України"