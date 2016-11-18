Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

 RU 
Випуск №

На головну сторінкуRSS Добавити в закладкиКонтакт
Історія нашого краю
Новини економіки
Конкурси
Короткий огляд подій
Новини культури
Наші інтервю
Новини сільського господарства
Політика
Правоохоронні органи
Святкуємо разом
Про освіту
Листи до редакції
Духовне життя
Звернення до влади
Життєві історії
Цікаво знати
Спортивні новини
Погода в Буську
Переглянути попередні випуски
Партнери
АТО, військові справи
Огляд
Найефективніший засіб профілактики грипу - вакцинація!
На даний час захворюваність грипом та ГРВІ в Буському районі не перевищує епідемічного порогу, проте рівень захворюваності з наближенням холодів як правило буде зростати.
З Львова в Потругалію хлопець з ДЦП подолав 5000 км
Проект здійснення мрії On 3 wheels фінішував у Лісабоні. На цих вихідних, 19 листопада, завершилась подорож Івана Маслюка з Львівщини через 12 країн Європи. Нагадаємо, 13 серпня зі Львова стартувала унікальна велоподорож до Лісабону. Іван Маслюк, незважаючи на ДЦП, щодня долав на спеціальному триколісному велосипеді близько 100 кілометрів для здійснення мрії.


Партнери

Інформація про вікна ПВХ

Оголошення з нерухомості в Україні.
Новини Буська » Цікаво знати
Цікаво знати

Найефективніший засіб профілактики грипу - вакцинація!

Нравится
Стаття з випуску № 11 від 2016-11-01

На даний час захворюваність грипом та ГРВІ в Буському районі не перевищує епідемічного порогу, проте рівень захворюваності з наближенням холодів як правило буде зростати. 

Щорічна вакцинація визнається одним з найбільш ефективних способів профілактики і специфічного захисту організму від грипу. Вона передбачає застосування лікарських засобів групи біологічних препаратів, які забезпечують формування імунітету до вірусу, хоча і на нетривалий термін. Застосування вакцини проти грипу може здійснюватись протягом усього епідемічного сезону. 
Вакцинація рекомендується з метою індивідуального захисту будь-якій особі, починаючи з 6-ти місячного віку. Сформувати напружений імунітет при вакцинації вдається протягом 2-3 тижнів. Тривалість імунітету при цьому залежить від вакцинного штаму і, як правило, триває від 6 до 12 місяців.

Також проблемою сьогодення є варикозне розширення вен. Однієї конкретної причини розвитку варикозної хвороби ніг немає. Для розвитку цього захворювання сприяють відразу кілька причин. Проте всі симптоми пов'язані з порушенням структурних змін стінок вен, порушенням венозних клапанів.
В першу чергу розвитку варикозної хвороби потрібно побоюватися людям зі спадковою схильністю до цієї хвороби.
Спадковий фактор це ще не захворювання. Було встановлено, що до основних факторів ризику відносяться:
 надмірні фізичні навантаження;

 особливості професійної діяльності (сидяча або стояча робота);

 гіподинамія (малорухливий спосіб життя);

 сприяє розвитку варикозного розширення вен вагітність;

 ожиріння, надлишкова вага;

 гормональні порушення;

 захворювання або стани, що призводять підвищення внутрішньочеревного тиску (запор, хр. захворювання дихальної системи);

 гормональна контрацепція.

Реалізація вакцини проти грипу в аптечній мережі району не проводиться.

За інформацією ДУ "ЛОЛЦ МОЗ України" в аптечну мережу м.Львова надійшла вакцина проти грипу "Джісі Флю", виробник Грін Крос Корпорейшин, Корея, яку можна придбати :

- ТзОВ „Гіруда” м. Львів вул. Героїв УПА,57 тел:237-19-93
- І комунальна аптека м.Львів, вул..Фреда,2
- Аптека № 44 м.Львів, вул..Симоненка,4
- Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр (колишня Чорнобильська лікарня) вул.Дністровська,27 телефон 270-21-83

Будьте здорові !

Буське РЛВ Бродівського МРВ ДУ "ЛОЛЦ МОЗ України"


Версія для друку
Інші публікації розділу Цікаво знати

Кількість переглядів - 0


Залишити коментар
Шановні читачі! Перед добавленням коментарів редакція газети та адміністрація порталу дуже просить вас не відображати будь-якої інформації, яка б порушувала Закон України "Про захист персональних даних". Якщо ви не згідні з текстом статті, маєте конкретні факти, які можете підтвердити - запрошуємо вас до редакції з своїм матеріалом. Коментарі, що не відповідатимуть вище вказаному Закону України, ми змушені або корегувати, або видаляти.
Просимо вас шанувати людей та їхній час!
Ваше ім’я: *
Ваша пошта:
Коментар: *

Введіть символи: *
Поновити

МИ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ :
Історія нашого краю  |  Новини економіки  |  Конкурси  |  Короткий огляд подій  |  Новини культури  |  Наші інтервю  |  Новини сільського господарства  |  Політика  |  Правоохоронні органи  |  Святкуємо разом  |  Про освіту  |  Листи до редакції  |  Духовне життя  |  Звернення до влади  |  Життєві історії  |  Цікаво знати  |  Спортивні новини  |  Погода в Буську  |  Переглянути попередні випуски  |  Партнери  |  АТО, військові справи
Мапа сайту Лінки Контакти
  