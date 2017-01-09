Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

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Цікаво знати

Збираємо сонячну електростанцію для будинку

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Стаття з випуску № 01 від 2017-01-01

За час активної еволюції, людство винайшло чимало способів отримання електрики. І тут варто провести певну межу між промислової енергією і електрикою для приватного використання. Тільки сьогодні можливість самостійно виробляти електроенергію і витрачати її на потреби однієї сім'ї, стала по-справжньому доступним. Так, купити сонячні батареї, так само як і інше обладнання, зможуть дозволити собі не всі, але технології рухаються в напрямі здешевлення виробництва електростанцій, так що в найближчому майбутньому ми всі станемо свідками масової популяризації автономного електропостачання.

Купити сонячні батареї для дому

Перед тим, як сонячна електростанція для будинку займе своє законне місце, потрібно провести певну аналітичну роботу, спрямовану на з'ясування її вартості. Для доведеться:

визначити норму середньодобового споживання електроенергії;

 з'ясувати максимальну потужність всіх електроприладів одночасно включених;

підрахувати запас потрібно до наступної зарядки АКБ.

Проведемо розрахунок на прикладі сім'ї з трьох осіб.

Середньодобове споживання. Зберіть рахунку за останні 6 місяців, і визначте середній показник, розділивши його на 30 днів. Отримайте середньодобове значення.

 Максимальна потужність вираховується за сумою працюють щодня приладів. В обов'язковий підрахунок входять холодильник, ПК, чайник, пилосос, насос для подачі води (обігріву будинку) і т. д. Потужність системи при усереднених показниках складе близько 2800-3000 Вт.

Ємність АКБ. Акумуляторних батарей повинно вистачати на 24 години мінімум. Очевидно, що такий запас не завадить, так як в похмурі дні не всі сонячні системи працюють на 100% свого ККД.

Монтаж сонячних батарей для будинку

Відразу відзначимо, що сонячні батареї для дому цілком успішно можуть бути встановлені будь-яким дорослим людиною, що має базове уявлення про монтажних роботах. Однак складність робіт, що проводяться в даному випадку залежить від масштабів. Так, при облаштуванні електростанції для великого заміського будинку не обійтися без залучення помічників та спеціалізованого обладнання. Зіткнувшись з подібною ситуацією, не варто економити. Краще заручитися підтримкою спеціалізованих компаній, які непросто облаштують систему, але і виконають її налаштування, щоб зелений тариф був ще більш вигідним.

До речі, співпраця з подібного роду фірмами краще починати ще на етапі вибору обладнання. В цьому випадку у вас з'явиться шанс заощадити на закупівлі приладів, не жертвуючи якістю майбутньої станції.

Сподіваємося, наші поради допоможуть прийняти влажнейшее рішення, позитивні результати якого позначаться на якості вашого життя і майбутніх поколіннях.


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