Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

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Цікаво знати

Поради жінкам, що приготувати на вечерю

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Стаття з випуску № 11 від 2016-11-01

Вечеря є саме тим самим прийомом їжі, на якому не варто економити час. Адже як приємно після важкого робочого дня зануритися в домашній затишок і повечеряти в тихій сімейній атмосфері. Для такого випадку представляємо вашій увазі п'ять смачних і оригінальних страв, які займуть почесне місце не тільки на повсякденному столі, але і на святковому і допоможуть розібратися з важливим питанням, що можна приготувати на вечерю швидко і смачно в домашніх умовах, щоб сподобалося всім.

Апетитні котлети за 20 хвилин

Нам буде потрібно:

800 гр. фаршу
4 ст. л. манної крупи
2-3 ст. л. сметани
1 яйце
зелень
2 ч. л. піскового цукру
2 ч. л. гірчиці
сіль, спеції за смаком
Всі закладаємо в ємність фарш, гірчицю, цукор, яйце, сметану, манку, сіль, спеції за смаком і нарізану зелень. Все перемішали і отримали рідкуватий фарш, такий нам і потрібно. На сковорідку ложкою викладаємо котлети і смажимо 3-4 хвилини. Потім їх слід загасити і можна подавати до столу. Ситний коханому вечерю швидко і смачно.

Смачні шашлички з тестом

Нам потрібно:

500 р. фаршу
3 ст. л. соєвого соусу
500 г листкового бездріжджового тіста
перець, сіль за смаком
1 шт. цибулі
2 зубчики часнику
До фаршу додаємо цибулю, перець, сіль, соус і подрібнений часник. Перемішаємо і відправимо в холодильник на 20 хв.. Тісто нарізаємо смужками, попередньо розкотивши. Дістаємо фарш і ліпимо невеликі грудочки. Шпажки попередньо вымочили у воді і нанизуємо фрикадельки, обмотуючи тестом хвилею. Відправляємо в духовку на 35 хв.. Незвичайний рецепт смачної вечері на швидку руку.

Смачна курка під соусом з овочами

Нам потрібно:

майонез
3 шт. помідорів
суміш мелених перців за смаком
2 головки цибулі
450 гр. квасолі(стружкою)
300 гр. сметани
500 гр. кабачків
3 зубчики часнику
6-7 шт. курячих гомілок
Обсмажуємо До напівготовності гомілки в маслі і залишаємо в бік. Потім смажимо цибулю, квасолю і кабачки. Беремо ємність і змішуємо сметану, майонез, суміш перців, часник. Викладемо у форму шарами спочатку овочі – м'ясо-томати(нарізавши шматочками). Виливаємо Соус наверх, розподіляємо і на 20 хвилин. Смачна вечеря коханому, швидко і просто, він буде в захваті.

Свинячі реберця запечені з картоплею

Багато людей не уявляють свого раціону без м'яса. Особливо це стосується представників сильної статі. Порадувати чоловіка можна свинячими реберцями запеченими з картоплею. Готується це блюдо досить просто, зате смак має приголомшливий. Насамперед необхідно реберця замаринувати на кілька годин у суміші з:

чорного перцю
солі
соєвого соусу
лимонного соку
Маринад додасть м'ясу м'якість і соковитість. Картоплю почистити і порізати кружечками шириною приблизно 1-2 див. Потім необхідно зробити соус, в якому буде запікатися блюдо.

Для цього потрібно взяти:

сметану
діжонської гірчиці
Розділити масу на дві рівні частини. Гостроти гірчиці можна не боятися, вона лише додасть пікантності і аромат. Викласти промариновані ребра на деко, залити зверху частиною соусу. Наступним шаром буде картопля. Його потрібно посолити і поперчити за смаком. Другою частиною суміші залити деко і відправити в духовку на 30-35 хвилин. Температура повинна бути 180 градусів. Простий і швидкий вечерю для всієї родини.

Ковбаски з курячого м'яса

Нам потрібно:

куряче філе
сіль, перець
Дуже часто дітям готують окрему їжу з меншим вмістом жиру і холестерину. В цьому випадку ідеально підійдуть ковбаски з курячого м'яса. Філе курки подрібнити за допомогою м'ясорубки, додати яйце і спеції за смаком. Вимісити фарш. Відрізати невеликий квадратний шматок харчової плівки. На один край викласти фарш і загорнути плівку у вигляді ковбаски. Кінці зав'язати. Такі ковбаски потрібно варити близько 10-15 хвилин. До таких ковбасок можна подати картопляне пюре. Це блюдо не тільки не зашкодить дитині, але і принесе користь. Адже куряче м'ясо містить велику кількість сполучних волокон і білка. Рецепт смачного і швидкого вечері.

 

Крильця під медовим соусом

Для цього нам знадобитися:

мед
гірчиця
готові крильця
Для любителів курячого м'яса можна приготувати крильця під медовим соусом. Для здійснення цього рецепту потрібно курячі крила обсмажити на олії до золотистої скоринки. Гірчицю змішати з медом у рівних пропорціях. Готові крильця полити соусом. В якості гарніру до цієї страви відмінно підійде рис з овочами. Ситний і незвичайний вечерю швидко і смачно.

Ситний салат з куркою

Нам потрібно:

400 гр. консервованої кукурудзи
3 шматочка чорного хліба
150 гр. твердого сиру
150 гр. консервованої квасолі
1 зубчик часнику
300 гр. вареного філе
зелень
сіль, майонез
4 шт. маринованих огірка
Хліб натремо часником і сіллю, трохи обсмажуючи на сковороді без масла. Подрібнити огірки (кубиками), філе(шматочками),сир( соломкою) і зелень.Закидаємо все в салатницю і заправити майонезом.

Рис з овочами

Нам потрібно:

рис
заморожені овочі (горошок, кукурудза, морква)
Досить часто можна зустріти жінок, що стежать за своєю вагою. Для них ідеальним вечерею стане рис з овочами. Це низькокалорійне блюдо з приємним смаком. Рис відварити до напівготовності. Заморожені овочі (горошок, кукурудза, спаржева квасоля, морква, болгарський перець) злегка обсмажити на рослинному маслі. Додати в сковороду рис і перемішати. Залити вміст невеликою кількістю курячого бульйону і накрити кришкою. Тушкувати, періодично помішуючи протягом 10-15 хвилин. Ось і простий рецепт вечері на швидку руку для сім'ї готовий.

Спагеті по-італійськи за 20 хвилин

Всім приємного апетиту і гарного вечора. 


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