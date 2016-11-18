Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 11 від 2016-11-01





Буська ОДПІ нагадує платникам, що довідка про відсутність заборгованості з податків, зборів і платежів видається за основним місцем обліку платника податків, який звертається за наданням послуги, безоплатно на підставі заяви про видачу довідки (п.п. 2, 3 Порядку видачі довідки про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюються органами доходів і зборів, затвердженого наказом Міністерства доходів і зборів України від 10.10.2013 року № 567).

Згідно з формою довідки в ній зазначається строк її дії, який становить 10 календарних днів від дня реєстрації такої довідки в контролюючому органі. Строк, протягом якого довідка може бути видана, має відповідати визначеному в ній строку дії. Якщо платник податків не звернувся за отриманням довідки протягом строку її дії, вона підшивається до справи платника податків.

За наявності в платника податків податкового боргу контролюючим органом готується лист платнику податків (у довільній формі) з вмотивованою відмовою щодо видачі довідки, який надсилається на адресу платника податків.

Сектор організації роботи Буської ОДПІ