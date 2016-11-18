Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

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Чи варто заводити рептилій в будинку?
Настільки екзотичне захоплення стало активно розвиватися приблизно 10-15 років тому в нашій країні. Щоб зрозуміти, які саме види рептилій користуються популярністю, необхідно відвідати кілька сайтів, що розміщують на своїх сторінках оголошення про продаж тварин від приватних осіб.


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Цікаво знати

Чи варто заводити рептилій в будинку?

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Стаття з випуску № 11 від 2016-11-01

Кожна людина має право на пристрасть або захоплення. Одні вибирають колекціонування дорогих авто, інші воліють монети, треті – марки. Але є і ті, хто не може відмовити собі в задоволенні завести рептилію. Настільки екзотичне захоплення стало активно розвиватися приблизно 10-15 років тому в нашій країні. Щоб зрозуміти, які саме види рептилій користуються популярністю, необхідно відвідати кілька сайтів, що розміщують на своїх сторінках оголошення про продаж тварин від приватних осіб. Ви здивуєтеся тому, скільки на сервісі різних пропозицій про продаж ящірок, змій, рідкісних черепах.

Найголовніше – це тераріум

Купівля вихованця з незвичайною зовнішністю – це тільки початок. Найскладніше полягає в забезпеченні умов для його змісту в умовах квартири, будинку, заміського котеджу. При створенні тераріуму необхідно зробити все, щоб наблизити штучне середовище існування до природної. Тому для початку слід зібрати всю необхідну інформацію про це з мережі.

 Якщо для нормальної життєдіяльності вашої рептилії не потрібна вода, декоруємо дно тераріуму гілками. З ним ваш улюбленець зможе спокійно гуляти, відпочивати під променями штучного світла. Вибирайте листяні породи. Вони зможуть якийсь час збагачувати повітря і раціон харчування вихованця.

Дозволяється повна або часткова заміна натуральних рослин штучними. Сьогодні з покупкою таких прикрас немає проблем. По зовнішньому вигляді вони практично не відрізняються від справжніх. До того ж, легко миються, піддаються дезінфекції.

 Задню стінку місця проживання рептилії можна обладнати корковим деревом. Гармонійно будуть виглядати декорації скельного ландшафту.

Для тварин, що мешкають і на суші, і у воді, доведеться встановити басейн, воду в якому потрібно буде міняти два–три рази в тиждень, орієнтуючись на рівень її забруднення. Дезінфікуючі засоби для чищення тераріумів слід застосовувати не частіше одного разу на місяць.

Забезпечте гігроскопічний грунт. При цьому він не повинен бути сипучим, пилять. Для таких цілей підійде штучний торф, фільтрувальний, пакувальний папір.

Для тих, хто хоче отримати все і відразу, існує послуга – тераріум під ключ. Його вартість визначається видом рептилії і фінансовими можливостями замовника. Нерідко, на таких сайтах, як findfriend.com.ua тварин продають разом із середовищем їх проживання. Купівля вживаного тераріуму допоможе заощадити пристойну суму.

Підіб'ємо підсумок. Очевидно, що зміст рептилій в домашніх умовах – досить специфічне і трудомістка захоплення. Втім, якщо ви по-справжньому сильно любите таких тварин, ніщо не завадить вам створити вдома куточок екзотичної природи. Удачі з вибором рептилії і створенням ідеальної середовища проживання.


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