Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 01 від 2017-01-01





Сумка чоловіча шкіряна – обов'язковий аксесуар для ділового чоловіка, великий вибір яких є на сайті по посиланню. Залежно від роду заняття чоловік може вибирати різні моделі. Для керівників, бухгалтерів і тих, хто завжди повинен носити з собою багато документів, відмінно підійде портфель. Тут не тільки багато різних кишень, але всі вони поміщають папери різних форматів. А ось месенджери більш популярні серед молодих хлопців. Адже вони не тільки практичні, але і стильні. Особливо важливо, щоб обрана модель могла підходити під будь-який фасон одягу і використовуватися при різних випадках. Неважливо, бізнесмен або художник, вчитель або спортсмен – сумка-планшет підійде кожному. Вона не тільки дозволяє вмістити всі необхідні речі, але ще дуже стильно виглядає. Якщо намічається коротка відрядження, то немає сенсу тягати за собою незграбні валізи, якщо можна скласти необхідні речі в компактну модель.

Купуючи чоловічу сумку, треба звертати увагу на фірму-виробника, ціну виробу. Якщо аксесуар не з натуральної шкіри, то слід віддати перевагу хорошому кожзаменителю. І якщо ви обираєте виріб в подарунок, то треба врахувати індивідуальні смаки майбутнього власника.

Сумка через плече – оптимальний вибір

Сьогодні популярністю користується сумка чоловіча через плече, яку можна знайти в інтернет-магазині, наприклад, тут. Успішний чоловік ніколи не економить на потрібних аксесуари, в тому числі і сумці. Вона може бути одна, але хорошої якості і обов'язково стильні. Через плече сумку можна носити як-планшет, так і портфель, месенджер. Причому вигідно мати всі варіанти, так як у кожного своє призначення. Одна модель використовується для техніки – ноутбук, планшет, фотоапарат. Але якщо в неї можна ще покласти папки, документи, то подвійно вигідно.

Кожен чоловік вважає за краще носити компактну модель, яка не займає багато місця, але вміщує багато потрібних речей. А також хоче, щоб сумка завжди була доречною, наприклад, якщо після ділової зустрічі чоловік відправляється на побачення або відпочинок.

Зазвичай вибирають класичні варіанти сумок. Вони не тільки завжди модні, але і зроблені з якісного матеріалу або шкіри. Важливу роль відіграє і колір виробу. Треба врахувати специфіку заняття чоловіки. Чорна, біла, коричнева – все залежить від смаків чоловіки. І правильно підібравши сумку, ви зробите йому величезний подарунок.