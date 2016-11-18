Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 11 від 2016-11-01





Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» (зі змінами) розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність з 01.12.2016 зросте та становитиме 1247,00 грн.

У зв’язку з цим, з 1 грудня 2016 року підвищиться мінімальний розмір пенсії, обчислений відповідно до статті 28 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Зокрема, перерахуються пенсії за віком за наявності у чоловіків 25 років, а у жінок – 20 років страхового стажу для пенсій призначених до 01.10.2011) та 35 років у чоловіків та у жінок – 30 років страхового стажу для пенсій призначених після 01.10.2011. При цьому, перерахується підвищення до пенсії за напрацьований понаднормативний стаж.

Звертаємо увагу, що мінімальні розміри пенсії за віком та підвищення за понаднормативний стаж відповідно до ст. 28 зазначеного Закону перераховуються лише непрацюючим пенсіонерам.

Зауважимо, що працюючим пенсіонерам перерахунок у зв’язку із зміною прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, проводиться після звільнення з роботи або припинення підприємницької чи іншої трудової діяльності.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26.03.2008 №265 «Деякі питання пенсійного забезпечення громадян», у випадку, коли в особи розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації та інших доплат, встановлених законодавством, крім пенсій за особливі заслуги перед Україною) не досягає 949,00 грн., виплачується державна адресна допомога до розміру 949,00 грн.

Разом з тим, одержувачам пенсії, яким встановлена інвалідність, а також особам, які отримують пенсію у зв'язку з втратою годувальника, та в яких розмір пенсійної виплати не досягає розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, надається щомісячна державна адресна допомога до пенсії в сумі, що не вистачає до зазначеного розміру (з 01.12.2016 до розміру 1247,00 грн.).

У випадку, якщо до пенсії особі встановлені підвищення або доплати, враховуючи особливий статус таких осіб (наприклад, розміри підвищень інвалідам та учасникам війни, членам загиблих військовослужбовців, жертвам нацистських переслідувань, надбавки донорам, доплати шахтарям, пенсії за особливі заслуги перед Україною тощо), то такі виплати також підлягатимуть перерахунку з 01.12.2016.

Водночас, звертаємо увагу, що перерахунок пенсійних виплат, в складі яких є сума фіксованої індексації, відбуватиметься з урахуванням норм Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1078 від 17.07.2003. Зокрема, при підвищенні пенсій, якщо розмір такого підвищення не перевищує суму індексації, що склалась у місяці підвищення доходу, сума індексації у цьому місяці визначається з урахуванням розміру підвищення і розраховується як різниця між сумою індексації і розміром підвищення пенсії. В таких випадках перерахуються складові пенсійної виплати, які залежать від розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, при цьому розмір пенсії до виплати не зміниться.

Нагадуємо, що за нормами чинного законодавства виплата пенсій працюючим пенсіонерам проводиться у розмірі 85% відсотків призначеного розміру, але не менш як 150% прожиткового мінімуму встановленого для осіб, які втратили працездатність, з 01.12.2016 – 1870,50 грн. (1247,00 грн. х 150%).

Зазначені обмеження щодо виплати пенсії не застосовуються до інвалідів I та II груп, інвалідів війни III групи та учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється дія пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».