Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

 RU 
Випуск №

На головну сторінкуRSS Добавити в закладкиКонтакт
Історія нашого краю
Новини економіки
Конкурси
Короткий огляд подій
Новини культури
Наші інтервю
Новини сільського господарства
Політика
Правоохоронні органи
Святкуємо разом
Про освіту
Листи до редакції
Духовне життя
Звернення до влади
Життєві історії
Цікаво знати
Спортивні новини
Погода в Буську
Переглянути попередні випуски
Партнери
АТО, військові справи
Огляд
В Буську відбулася презентація книги про життя шведської дворянки
В Буській центральній районній бібліотеці співробітниця Шведського інституту у Львові Соня Енгстром презентувала книгу співвітчизниці Аліції Алкаркроне «Prinsessa och partisan».
В Красному відбувся новорічний вечір. Фото


Партнери

Інформація про вікна ПВХ

Оголошення з нерухомості в Україні.
Новини Буська » Цікаво знати
Цікаво знати

Шановні мешканці Буського району! В найближчі дні очікується різке зниження температури повітря

Нравится
Стаття з випуску № 01 від 2017-01-01

За інформацію Львівського регіонального центру з гідрометеорології у найближчі дні 6 - 8 січня очікується подальше зниження температури до 18 - 23° морозу, місцями 26 - 30° морозу вночі та вдень до 12-17º морозу.
За таких умов традиційно зростає кількість подій, пов’язаних із переохолодженням та обмороженням. 
На жаль, на території області в зимовий період 2016-2017 року постраждали від переохолодження та обмороження 20 осіб, з них 18 осіб госпіталізовано, 7 осіб померло. 

Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації звертається до мешканців області з проханням:
-    обмежити перебування на вулиці та пересування, особливо поза межами населених пунктів у сільській місцевості;
-    за можливості відмовитись на період стійких морозів від виїздів на власному автомобілі, а при необхідності користуватись громадським транспортом;
-    виходити з будинку (квартири) тільки тоді, коли це вкрай необхідно, використовуючи при цьому відповідне (тепле) взуття та одяг (взуття повинно бути у справному стані, сухим та не стискати ногу, одяг щільним, легким, не заважати рухові), змастіть лице і руки не соленим салом, риб’ячим жиром, або жирним кремом;
-    відмовтесь на цей період від прогулянок, особливо в нічний час, полювання, риболовлі, туристичних походів;
-    під час перебування на морозі інтенсивно рухайтесь і постійно стежте за станом свого здоров'я.

При симптомах переохолодження:
•    легкого ступеня (озноб, м’язове тремтіння, загальна слабкість, трудність пересування, блідість шкіри) – одягніть на постраждалого теплий одяг та взуття, напоїть гарячим чаєм або кавою, змусьте виконувати інтенсивні фізичні вправи;
•    середнього ступеня (синюшність губів і шкіри, ослаблення дихання, біль, рідкий пульс, сонливість, неспроможність самостійного пересування) – розітріть постраждалого вовняною тканиною, зігрійте під теплим душем або помістіть у ванну. Температуру води підвищуйте поступово від тридцяти до сорока-сорока двох градусів за Цельсієм, зробіть масаж усього тіла, тепло одягніть постраждалого та укладіть в ліжко, поступово зігрійте грілками без різкого перепаду температур, викличте лікаря.

З А П А М ’Я Т А Й Т Е :
Життя і здоров’я Ваше та Ваших близьких перш за все залежить від вибору правильної поведінки. Будьте обережні! Не нехтуйте правилами безпеки життєдіяльності. 


Версія для друку
Інші публікації розділу Цікаво знати

Кількість переглядів - 0


Залишити коментар
Шановні читачі! Перед добавленням коментарів редакція газети та адміністрація порталу дуже просить вас не відображати будь-якої інформації, яка б порушувала Закон України "Про захист персональних даних". Якщо ви не згідні з текстом статті, маєте конкретні факти, які можете підтвердити - запрошуємо вас до редакції з своїм матеріалом. Коментарі, що не відповідатимуть вище вказаному Закону України, ми змушені або корегувати, або видаляти.
Просимо вас шанувати людей та їхній час!
Ваше ім’я: *
Ваша пошта:
Коментар: *

Введіть символи: *
Поновити

МИ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ :
Історія нашого краю  |  Новини економіки  |  Конкурси  |  Короткий огляд подій  |  Новини культури  |  Наші інтервю  |  Новини сільського господарства  |  Політика  |  Правоохоронні органи  |  Святкуємо разом  |  Про освіту  |  Листи до редакції  |  Духовне життя  |  Звернення до влади  |  Життєві історії  |  Цікаво знати  |  Спортивні новини  |  Погода в Буську  |  Переглянути попередні випуски  |  Партнери  |  АТО, військові справи
Мапа сайту Лінки Контакти
  