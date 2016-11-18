Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 01 від 2017-01-01





За інформацію Львівського регіонального центру з гідрометеорології у найближчі дні 6 - 8 січня очікується подальше зниження температури до 18 - 23° морозу, місцями 26 - 30° морозу вночі та вдень до 12-17º морозу.

За таких умов традиційно зростає кількість подій, пов’язаних із переохолодженням та обмороженням.

На жаль, на території області в зимовий період 2016-2017 року постраждали від переохолодження та обмороження 20 осіб, з них 18 осіб госпіталізовано, 7 осіб померло.

Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації звертається до мешканців області з проханням:

- обмежити перебування на вулиці та пересування, особливо поза межами населених пунктів у сільській місцевості;

- за можливості відмовитись на період стійких морозів від виїздів на власному автомобілі, а при необхідності користуватись громадським транспортом;

- виходити з будинку (квартири) тільки тоді, коли це вкрай необхідно, використовуючи при цьому відповідне (тепле) взуття та одяг (взуття повинно бути у справному стані, сухим та не стискати ногу, одяг щільним, легким, не заважати рухові), змастіть лице і руки не соленим салом, риб’ячим жиром, або жирним кремом;

- відмовтесь на цей період від прогулянок, особливо в нічний час, полювання, риболовлі, туристичних походів;

- під час перебування на морозі інтенсивно рухайтесь і постійно стежте за станом свого здоров'я.

При симптомах переохолодження:

• легкого ступеня (озноб, м’язове тремтіння, загальна слабкість, трудність пересування, блідість шкіри) – одягніть на постраждалого теплий одяг та взуття, напоїть гарячим чаєм або кавою, змусьте виконувати інтенсивні фізичні вправи;

• середнього ступеня (синюшність губів і шкіри, ослаблення дихання, біль, рідкий пульс, сонливість, неспроможність самостійного пересування) – розітріть постраждалого вовняною тканиною, зігрійте під теплим душем або помістіть у ванну. Температуру води підвищуйте поступово від тридцяти до сорока-сорока двох градусів за Цельсієм, зробіть масаж усього тіла, тепло одягніть постраждалого та укладіть в ліжко, поступово зігрійте грілками без різкого перепаду температур, викличте лікаря.

З А П А М ’Я Т А Й Т Е :

Життя і здоров’я Ваше та Ваших близьких перш за все залежить від вибору правильної поведінки. Будьте обережні! Не нехтуйте правилами безпеки життєдіяльності.