Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 12 від 2016-12-01





За інформацію Львівського регіонального центру з гідрометеорології у найближчі дні очікується подальше зниження температури: 17 та 18 грудня вночі до -2-7ºС морозу, місцями -10-12º морозу. За таких умов традиційно зростає кількість подій, пов’язаних із переохолодженням та обмороженням.

Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації звертається до населення з рекомендаціями на період стійких морозів:

- обмежити перебування на вулиці та пересування, особливо поза межами населених пунктів у сільській місцевості;

- за можливості відмовитись від виїздів на власному автомобілі, а при необхідності користуватись громадським транспортом;

- виходити з будинку (квартири) тільки тоді, коли це вкрай необхідно, використовуючи при цьому відповідне (тепле) взуття та одяг (взуття повинно бути у справному стані, сухим та не стискати ногу, одяг щільним, легким, не заважати рухові);

- відмовитись на цей період від прогулянок, особливо в нічний час, полювання, риболовлі, туристичних походів;

- під час перебування на морозі інтенсивно рухатись і постійно стежити за станом свого здоров’я.

У зв’язку із перепадами атмосферного тиску під час різкого зниження температури порушується тяга в димових і вентиляційних каналах, що негативно впливає на роботу газового і пічного обладнання.

З метою запобігання нещасних випадків, пов’язаних з отруєнням чадним газом, закликаємо мешканців області неухильно дотримуватися правил експлуатації побутових газових приладів з відводом продуктів згоряння у димохід, вчасно виявляти відсутність тяги в димових та вентиляційних каналах і повідомляти про це будинкоутримувачів.

З А П А М ’Я Т А Й Т Е :

Ваше життя та здоров’я перш за все залежить від вибору правильної поведінки. Не нехтуйте правилами безпеки. Будьте обережні!