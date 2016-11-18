Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

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Шановні мешканці Буського району!
За інформацію Львівського регіонального центру з гідрометеорології у найближчі дні очікується подальше зниження температури: 17 та 18 грудня вночі до -2-7ºС морозу, місцями -10-12º морозу
У Буському районі не забувають про учасників ліквідації на Чорнобильській АЕС
14 грудня Україна відзначає День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. Ця дата в календарі й історії нашої країни приурочена до дня прийняття Державною комісією в експлуатацію комплексу захисних споруд над четвертим зруйнованим енергоблоком Чорнобильської АЕС.


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Цікаво знати

Шановні мешканці Буського району!

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Стаття з випуску № 12 від 2016-12-01

За інформацію Львівського регіонального центру з гідрометеорології у найближчі дні очікується подальше зниження температури: 17 та 18 грудня вночі до -2-7ºС морозу, місцями -10-12º морозу. За таких умов традиційно зростає кількість подій, пов’язаних із переохолодженням та обмороженням.

Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації звертається до населення з рекомендаціями на період стійких морозів:
- обмежити перебування на вулиці та пересування, особливо поза межами населених пунктів у сільській місцевості;
- за можливості відмовитись від виїздів на власному автомобілі, а при необхідності користуватись громадським транспортом;
- виходити з будинку (квартири) тільки тоді, коли це вкрай необхідно, використовуючи при цьому відповідне (тепле) взуття та одяг (взуття повинно бути у справному стані, сухим та не стискати ногу, одяг щільним, легким, не заважати рухові);
- відмовитись на цей період від прогулянок, особливо в нічний час, полювання, риболовлі, туристичних походів;
- під час перебування на морозі інтенсивно рухатись і постійно стежити за станом свого здоров’я.

У зв’язку із перепадами атмосферного тиску під час різкого зниження температури порушується тяга в димових і вентиляційних каналах, що негативно впливає на роботу газового і пічного обладнання.

З метою запобігання нещасних випадків, пов’язаних з отруєнням чадним газом, закликаємо мешканців області неухильно дотримуватися правил експлуатації побутових газових приладів з відводом продуктів згоряння у димохід, вчасно виявляти відсутність тяги в димових та вентиляційних каналах і повідомляти про це будинкоутримувачів.

З А П А М ’Я Т А Й Т Е :
Ваше життя та здоров’я перш за все залежить від вибору правильної поведінки. Не нехтуйте правилами безпеки. Будьте обережні!


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