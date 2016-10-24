Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

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В Буській ОДПІ розяснили особливості заповнення податкової декларації
Фахівці головного офісу Буської ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області провели семінар - практикум з суб`єктами господарювання району щодо порядку декларування податкових зобов`язань з рентної плати та екологічного податку


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Цікаво знати

В Буській ОДПІ розяснили особливості заповнення податкової декларації

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Стаття з випуску № 10 від 2016-10-01

Фахівці головного офісу Буської ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області провели семінар - практикум з суб`єктами господарювання району щодо порядку декларування податкових зобов`язань з рентної плати та екологічного податку.

На початку заходу начальник відділу податків і зборів з юридичних осіб Лариса Якимів нагадала присутнім, що для складання звітності за ІІІ квартал 2016 року та наступні звітні періоди, у тому числі і для самостійного виправлення помилок, допущених у податковій звітності за попередні звітні (податкові) періоди, використовуються форми Податкової декларації з рентної плати та Податкової декларації екологічного податку, затверджені наказами Мінфіну України від 17.08.2015 № 719 та №715.

Також проінформувала про найбільш характерні помилки, які допускають платники при заповненні податкової звітності, які призводять до заниження податкового зобов`язання. Нагадала, що рентна плата за спеціальне використання води обчислюється виходячи з фактичних обсягiв використаної води (пiдземної, поверхневої, отриманої вiд iнших водокористувачiв) водних об’єктiв з урахуванням обсягу втрат води в їх системах водопостачання, встановлених у дозволi на спецiальне водокористування, лiмiтiв використання води, ставок рентної плати та коефiцiєнтiв. За обсяги води, переданої водокористувачем-постачальником iншим водокористувачам без укладення з останнiми договору на поставку води, рентна плата обчислюється i сплачується таким водокористувачем-постачальником. Наголосила, що для кожного типу водного об’єкта заповнюється окремий розрахунок, при заповненні рядка 6 Розрахунку «Код водного об’єкта» платники використовують довідкову інформацію відповідно до Додатка 16 до податкової декларації – кодифікацію водних об’єктів за типом водного об’єкта та напрямом використання води, згідно з розд. ІХ Податкового кодексу. 
Крім цього, Л.Якимів звернула увагу на порядок заповнення декларації екологічного податку, зокрема, у рядку 3.1 «Код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ» - зазначається код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ за місцем знаходження контролюючого органу, а у рядку 3.2 - зазначається код органу місцевого самоврядування за місцем розміщення стаціонарних джерел забруднення. При цьому, для кожного стаціонарного джерела забруднення складається окремий розрахунок.
На завершення практикуму присутні отримали відповіді на свої запитання.

Cектор організації роботи Буської ОДПІ


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