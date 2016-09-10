Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 8 від 2016-08-01





У Буській райдержадміністрації відбулася нарада з керівництвом медичної галузі району.

Учасниками наради були Є. Романюк, головний лікар Буської центральної районної лікарні; В. Саламаха – головний лікар Красненської міської лікарні, А. Ткаченко – головний лікар Олеської районної лікарні, які обговорили фінансовмй стан та оптимізацію в галузі медицини у Буському районі.

Голова районної державної адміністрації Петро Мороз зосередив увагу на використанні коштів бюджетними установами району. Керівник фінуправління Михайло Постолюк вказав, що, відповідно до фінансових розрахунків, галузь медицини Буського району в критичному стані, недостатньо коштів для її утримання в належному стані при такій штатній чисельності, яка є станом на сьогодні. Також він зазначив, що необхідно виділяти кошти на медикаменти, інші видатки, тому час завершувати оптимізацію мережі, виконати заплановані заходи зі скорочення людей та ліжко-місць згідно закону та вимог.

Петро Мороз звернув увагу на те, що навіть при виконанні місцевого бюджету кошти спрямовуються не на розвиток (придбання нової апаратури), а лише на виплату заробітної плати працівникам.

Головний лікар Буської ЦРЛ доповів щодо стану виконання заходів із оптимізації в галузі медицини та подальших кроків з метою їх завершення, зазначивши у нерентабельності скорочення інфекційного відділення та на те, що чекає розуміння від головного лікаря Красненської міської лікарні.