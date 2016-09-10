Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

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12 хлопців з Львівщини перебувають у полоні бойовиків
Про це вчора, 13 вересня, під час зустрічі громади Буського району з очільниками силових структур Львівщини повідомив голова Львівської ОДА Олег Синютка.
Голова Львівської ОДА та правоохоронці зустрілись із громадою Бущини
У вівторок, 13 вересня, відбулася зустріч громади Буського району із головою ОДА Олегом Синюткою та очільниками силових структур Львівщини. Із людьми, зокрема, спілкувались в.о. начальника Головного управління Національної поліції України у Львівській області Дмитро Загарія, в.о. начальника Управління СБУ у Львівській області Костянтин Мацера, прокурор Львівської області Юрій Квятківський. У роботі зібрання взяли участь голова Буської райдержадміністрації Петро Мороз, голова Буської районної ради Богдан Глова, міський голова Буська Ростислав Сліпець.


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Цікаво знати
В Буському районі порятунок медичної галузі вбачають в оптимізації

В Буському районі порятунок медичної галузі вбачають в оптимізації

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Стаття з випуску № 8 від 2016-08-01

У Буській райдержадміністрації відбулася нарада з керівництвом медичної галузі району.

Учасниками наради були Є. Романюк, головний лікар Буської центральної районної лікарні; В. Саламаха – головний лікар Красненської міської лікарні, А. Ткаченко – головний лікар Олеської районної лікарні, які обговорили фінансовмй стан та оптимізацію в галузі медицини у Буському районі.

Голова районної державної адміністрації Петро Мороз зосередив увагу на використанні коштів бюджетними установами району. Керівник фінуправління Михайло Постолюк вказав, що, відповідно до фінансових розрахунків, галузь медицини Буського району в критичному стані, недостатньо коштів для її утримання в належному стані при такій штатній чисельності, яка є станом на сьогодні. Також він зазначив, що необхідно виділяти кошти на медикаменти, інші видатки, тому час завершувати оптимізацію мережі, виконати заплановані заходи зі скорочення людей та ліжко-місць згідно закону та вимог.

Петро Мороз звернув увагу на те, що навіть при виконанні місцевого бюджету кошти спрямовуються не на розвиток (придбання нової апаратури), а лише на виплату заробітної плати працівникам.

Головний лікар Буської ЦРЛ доповів щодо стану виконання заходів із оптимізації в галузі медицини та подальших кроків з метою їх завершення, зазначивши у нерентабельності скорочення інфекційного відділення та на те, що чекає розуміння від головного лікаря Красненської міської лікарні.


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