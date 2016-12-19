Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 12 від 2016-12-01





Львівська ОДА та Vodafone Україна підписали меморандум про співробітництво щодо покриття Львівської області якісним стільниковим зв’язком третього покоління.

Про це повідомили у департаменті дорожнього господарства, транспорту та зв’язку Львівської ОДА.

Меморандум підписали заступник голови Львівської ОДА Ірина Гримак та заступник генерального директора Vodafone Україна, регіон Захід Костянтин Воробйов.

За словами Ірини Гримак, упровадження нових технологій передачі даних, охоплення Львівської області якісним покриттям та якісною мережею стільникового зв’язку, сприяння поширенню європейського досвіду побудови швидкісного 3G зв’язку – це важливі та потрібні інвестиції, які сприятимуть розвитку регіону.

"Обласна державна адміністрація всіляко сприяє залученню таких інвестицій та створює сприятливі умови як для успішної реалізації подібних бізнес-проектів, так і для ефективного співробітництва з компаніями-інвесторами", - наголосила заступник голови ЛОДА.

Як зауважив Костянтин Воробйов, Львівська область – стратегічно важливий регіон не лише тому, що знаходиться на прикордонній території нашої країни, а й тому, що тут сконцентрована велика частина малого та середнього бізнесу.

"Як свідчить практика – швидкісний мобільний зв'язок сьогодні став одним з основних чинників ведення ефективного бізнесу. Тож забезпечення та розвиток мережі 3G зв’язку європейської якості на теренах області – це одне з пріоритетних завдань компанії на 2017 рік", - прокоментував підписання меморандуму керівник західного регіону Vodafone Україна.

Слід зазначити, що Львівщина – перша в Україні область, яка підписує з операторами спільні угоди про розвиток і покращення мережі мобільного зв’язку.

Нагадаємо, що 14 вересня у ЛОДА підписали меморандум із оператором мобільного зв’язку "Лайфселл".