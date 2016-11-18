Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

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Вплив алкоголю на розумові здібності
Алкоголь ні до чого доброго не приводить. І це очевидно, адже навіть 100г горілки знищують цілих 7000 нервових клітин. Так, таких клітин у людини в середньому близько 14 мільярдів, але враховуючи той факт, що вони не відновлюються, стає трохи сумно.
На Львівщині працівники галузі культури прийняли звернення до прем'єр-міністра України і міністра культури
Ми, працівники культури Буського району, на зборах трудового колективу, які відбулися 11.11.2016р. у Всеукраїнський день працівників культури та аматорів Народного мистецтва, прийняли звернення щодо виплат надбавок за вислугу років, якої позбавлена частина працівників галузі. Зокрема, директори та художні керівники сільських Народних домів, директори та методисти районних Народних домів мають право на доплату за вислугу років (така доплата передбачена Постановою Кабінету Міністрів України №1026 від 9 грудня 2015 р.). Згідно вказаної постанови, «доплата за вислугу років працівникам державних і комунальних клубних закладів, парків культури та відпочинку, центрів (будинків) народної творчості, центрів культури та дозвілля, інших культурно-освітніх центрів виплачується за рахунок коштів спеціального фонду, коштів, отриманих від господарської діяльності та інших не заборонених законодавством джерел».


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Цікаво знати

Вплив алкоголю на розумові здібності

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Стаття з випуску № 11 від 2016-11-01

Алкоголь ні до чого доброго не приводить. І це очевидно, адже навіть 100г горілки знищують цілих 7000 нервових клітин. Так, таких клітин у людини в середньому близько 14 мільярдів, але враховуючи той факт, що вони не відновлюються, стає трохи сумно. Отже, як же алкоголь впливає на розумові здібності? Цим питанням зайнялися вчені з Німеччини.
Експеримент, який провели німецькі вчені

У дослідах брали участь морські свинки. Їм дали випити кількість алкоголю, рівну одному літру нефільтрованого пива (по відношенню до людини). Як підсумок, мозок у тварин через шість хвилин здорово змінився в гірший бік:

зменшення холіну, дуже важливого вітаміну в клітинних мембранах (відповідає за розумові здібності);
зменшена концентрація креатину (кислоти, що проводить енергію клітинам).

Кажучи простими словами, працездатність помітно погіршувалася. Дослідження проводилися за допомогою магніто-резонансної спектроскопії. Всі молекули тіла, які звільнилися в результаті споживання алкоголю, були ним же і замінені. У морських свинок на момент сп'яніння істотно погіршилася пам'ять.

Але чому були оглянуті саме ці тварини? Вся справа в тому, що метаболізм в їх мозку не сильно відрізняється від того, що представлений у людини. Крім того, вони відносяться до ссавців, а в них дуже схоже внутрішній устрій і анатомія.
Який висновок можна зробити виходячи з цього

На людину впливає ніяк не краще. Алкоголік деградує з неймовірною швидкістю, його внутрішні органи і мозок руйнуються. В основному це відбувається так, що в кров потрапляє алкоголь, а потім, проходячи через все тіло, завдає непоправної шкоди. Речовина просто накопичується всередині і викликає залежність. Про це розповідав у своїх наукових працях професор Володимир Георгійович Жданов.

Крім усього іншого, прийнято вважати, що помірне споживання не принесе такого збитку. Так, це так. Якщо випивати спиртні напої іноді, мозок не схильна накопичувати етанол, а метаболізм після тривалого сну і рясного пиття все виводить, не залишаючи жодних слідів.

Основна проблема полягає в залежних людей, у яких величезні проблеми в життя із-за алкоголю. Вони дурнішають, у них зникають будь-які цінності і перспективи в житті, а нейронні зв'язки, як і мозок в цілому, знищуються. І що ще гірше, від алкоголіків страждають їхні ж близькі люди.
Як вилікувати залежність?

Позбутися від алкоголізму і забути як страшний сон допоможуть спеціальні медичні центри. Як правило, людина, яка повністю залежить від алкоголю, здатний відмовитися від своєї слабкості, якою б не була його сила волі. Тому можемо порекомендувати Вам знайти лікаря на спеціалізованих сервісах по пошуку клінік таких як наприклад Навимед, де Ви можете самостійно вибрати спеціалізовану клініку або лікаря у разі необхідності індивідуального лікування без "сторонніх очей".


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