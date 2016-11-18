Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

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Цікаво знати

Біля новорічної ялинки у Буську пластуни урочисто передали мешканцям міста та району Вифлеємський вогонь миру

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Стаття з випуску № 01 від 2017-01-01

Щороку перед Різдвяними святами бузецькі пластуни передають мешканцям районного центру Буська та усім його гостям Вифлеємський вогонь миру – символ, який нагадує про те, що люди в усьому світі повинні докладати максимум зусиль для того, аби на всій планеті панував мир. 
Сьогодні, 4 січня, пластуни Станиці Красне НСОУ побували та передали частинку вогню у медичні заклади, будинок для літніх людей, в установи і організації, а о другій половині дня спільно з відділом культури та туризму РДА провели акцію біля новорічної ялинки на міській площі Ринок. 
Отримати часточку Вифлеємського вогню прибули у центр Буська керівники органів влади району – голова РДА Петро Мороз, голова районної ради Богдан Глова, їх заступники, кілька сотень дорослих та дітей.

Кожен з них мав з собою лампадку, чи свічечку, аби згодом передати частину Різдвяного вогню з Віфлеєму рідним, адже він дає силу, сподівання та надію, є спомином про прихід на землю Ісуса Христа.
З нагоди роздачі Вифлиємського вогню та наближенням Різдва з вітальними словами до присутніх краян звернулися керівники Петро Мороз та Богдан Глова. «Щиро вдячний пластунам, які щороку підтримують цю чудову традицію і діляться з бущанами Вифлеємським вогнем. Вірю, що він принесе мир та спокій в Україну та в кожну оселю», - зазначив Петро Мороз. Водночас Богдан Глова, звертаючись до учасників святкової акції, розповів про історію розповсюдження Вогню, традиції, які з ним пов’язані в світі та Україні.

Надалі учасники заходу звернулися зі спільною молитвою до Господа, аби той завжди оберігав українських захисників, що протистоять зі зброєю в руках російським окупаційним військам на сході, заспівали низку колядок, побажали один одному та усім українцям веселого і щасливого Різдва.


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