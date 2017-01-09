Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

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Усе, що ви хотіли знати про дворівневі квартири
Ще зовсім недавно більшість вважала дворівневі квартири розкішним житлом, доступним далеко не кожному. Однак сучасні забудовники легко руйнують ці стереотипи, пропонуючи з кожним роком все більше новобудов.


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Цікаво знати

Усе, що ви хотіли знати про дворівневі квартири

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Стаття з випуску № 01 від 2017-01-01

Ще зовсім недавно більшість вважала дворівневі квартири розкішним житлом, доступним далеко не кожному. Однак сучасні забудовники легко руйнують ці стереотипи, пропонуючи з кожним роком все більше новобудов, в яких реалізують не тільки звичайні, а й дворівневі апартаменти за привабливим цінами. Попит на таке житло зростає, адже можна мати просторе, стильне й зручне помешкання в центрі міста, тоді як реалізувати таку ідею з приватним будинком буде вельми складно й дорожче. Що представляють собою дворівневі квартири та які переваги вони мають?

Що таке дворівневі апартаменти

Основна відмінність такого житла — це чіткість і статичність планування. Тут не можна переносити ні вхідні двері, ні кухню, ні санвузол. Комунікації останніх повинні залишатися саме там, де були спроектовані спочатку. Також це стосується сходів на другий рівень — їх переносити також заборонено.

Варто зазначити, що купити дворівневі апартаменти у великих містах України зовсім не проблема. Наприклад, у Львові таке житло пропонують у близько 30 новобудовах, а подібна нерухомість у Хмельницькому представлена значно скромніше — всього 3 будинки. За допомогою каталогу ЛУН.ua можна швидко відібрати нові комплекси з дворівневим житлом у різних містах, адже вибір первинної нерухомості тут найкращий. Ось, наприклад, у столиці більше 40 комплексів реалізують дворівневі квартири, в Одесі — 8, у Чернівцях — 6, а от у Харкові — більше 10.

Одна з важливих переваг квартири з двома рівнями — це легкість її зонування й розділення кімнат за функціональним призначенням. Найчастіше другий рівень використовують як особисту зону, тоді як нижній поверх — це простір і для сім’ї, і для гостей. Угорі розміщують спальні, кімнати відпочинку, санвузол, внизу — вітальню, робочий кабінет, кухню, додатковий санвузол.

Зараз забудовники активно пропонують на ринку житло з вільним плануванням. У цьому випадку новобудову здають в експлуатацію без внутрішніх перегородок, щоб власник мав змогу самостійно розділити простір квартири на кімнати й зони. Це дозволяє втілити практично будь-які ідеї, єдине, що стримує політ фантазії, — це розташування вікон, вхідних дверей і сантехніки, адже змінити їх розміщення неможливо.

Ще одна невід’ємна характеристика дворівневого житла — великий об’єм відкритого простору. У таких квартирах більше повітря й світла. Ті, кому подобаються просторі помешкання й хто має велику сім’ю, точно оцінять усі переваги апартаментів, що займають два рівні.

 


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