Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

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Вибираємо обладнання для інкубації яєць
Щоб вийшов з яйця курча, не обов'язково потрібна курка-квочка. Можна скористатися інкубатором. Думаєте, що не впораєтеся зі складним процесом? Насправді все не так складно.
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Цікаво знати

Вибираємо обладнання для інкубації яєць

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Стаття з випуску № 10 від 2016-10-01

Щоб вийшов з яйця курча, не обов'язково потрібна курка-квочка. Можна скористатися інкубатором. Думаєте, що не впораєтеся зі складним процесом? Насправді все не так складно. Головне, не забути повністю укомплектувати свою инкубационную камеру. До речі, багато народні умільці майструють штучних «квочок» своїми руками. Найчастіше такі апарати роблять зі старих холодильників. У будь-якому випадку є ряд пристроїв, без яких вам не впоратися.

Температурний режим

Терморегулятор – одна з найважливіших деталей інкубатора. Без постійного збереження потрібної температури яйця можуть просто загинути. Найчастіше в комплектах для виведення курчат використовують терморегулятори на реле. Принцип їх роботи досить простий. Ви виставляєте необхідну температуру на самому приладі, а він підтримує задане значення. Як це відбувається? Термостат пов'язаний з датчиком температури. Коли в середині інкубатора повітря нагрівається більше, ніж потрібно, регулятор вимикає нагрівальний елемент, і навпаки. В разі пониження температури, прилад включає лампи або тен.

терморегулятор для инкубатора

терморегулятор для інкубатора

Не забувайте, що досвідчені птахівники виставляють температуру в інкубаторах з точністю до однієї десятої градуса. З такими умовами не впоратися без терморегулятора. Не знаєте, як вибрати потрібний прилад?

Вологість

Новачки часто дивуються тому, що при виведенні молодняку свійської птиці велике значення має вологість. А без зволоження повітря в інкубаторі у вас навряд чи щось вийде. Гігрометри не завжди йдуть в комплекті з инкубационными камерами. Але якщо ви любите точність, подбайте про придбання цього приладу. Тисячі досліджень довели, що під час інкубації яєць (наприклад, курячих) показник вологості повинен відрізнятися на різних періодах:

65%-70% в перші 4 дні;
55% з 4 по 14 день;
70%-75% в дні, що залишилися.

Зрозуміло, що «на око» таких значень домогтися важко. Ось тут і прийде на допомогу вологомір. До речі, деякі виробники випускають моделі «два в одному»: гігрометр плюс терморегулятор. Багатофункціональні прилади, представлені на багатьох спеціалізованих ресурсах: http://inkubator.kiev.ua/. Один такий помічник заощадить вам масу часу і нервів.

терморегулятор для птиц

терморегулятор для птахів

Легко і просто

Якщо у вас з'явився хороший інкубатор, а до нього в комплект входить терморегулятор і гігрометр, є всі шанси стати успішним птахівником. Дотримуйтесь інструкції з підтримання вологості і температурного режиму. І чекайте перших курчат.


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