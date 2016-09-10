Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 9 від 2016-09-01





Перші 4-5 місяців дитини основний раціон харчування має становити грудне молоко, але вже до першої значної датиі, півроку, пора вводити додатковий прикорм, щоб маленький чоловічок поступово звикав до дорослої їжі.

Коли приходить час в голові батьків виникає безліч питань, наприклад, яке харчування вибрати? Який краще? Яке безпечніше? Якому виробнику можна довіряти? Наші мами ніколи особливо не морочилися з цього приводу, адже в радянський час існувало всього декілька виробників дитячого харчування.

Сьогодні ситуація докорінно змінилася – їх стало дуже багато, напевно, навіть через чур. Але величезна кількість різнокольорових і симпатичних баночок на полицях магазинів – це ще не запорука якості, а своєму малюкові хочеться купувати все найкраще. А в цьому вам допоможе висока якість продукції, та рівень сервісу який може забезпечити http://agrosfood.ru. а також великий вибір інших продуктів які неодмінно підійдуть Вам і Вашому малюку.

Звичайно, вже з'явилися ті марки, які встигли давно і міцно зарекомендувати себе на ринку дитячої продукції.В принципі, і серед них можна зустріти досить гідні дитячі продукти, які без побоювання можна давати дітям, але, як відрізнити гарне дитяче харчування? Всім батькам не зайвим буде дізнатися правила вибору такого продукту – це позбавить вас від чергового болісного процесу покупки того або іншого дитячого харчування.



Сьогодні вибір досить широкий, кожен продукт, більшою мірою підходить для певного віку. Наприклад, суміші – один із найпопулярніших дитячих продуктів харчування для немовлят. Найчастіше їх використовують в тих випадках, якщо свого молока не вистачає.

Вони можуть бути сухі або рідкі, прісні або кисломолочні, існують навіть такі, які у своєму складі містять загусники, будучи спеціальними замінниками материнського молока.

Далі йдуть каші – це продукт, який вводять в раціон дитячого харчування приблизно з 5-6 місяців, тобто тоді, коли у діток закінчується формування травного тракту

Інший варіант дитячого харчування – це, звичайно, пюрешкі. Вони бувають найрізноманітнішими, але кожне більшою мірою підходить для свого віку. Для першої проби вибирайте овочеві пюре, знову-таки, однокомпонентні. Це може бути кабачкове або гарбузове пюре, ні в якому разі, не капустяне, картопляне або бобове – загрожує підвищеним газоутворенням або алергією.

Після того, як з овочевими пюре все пройшло гладко, можна перемикатися на фруктові, краще за все підходять фрукти, які ростуть у вашій смузі, наприклад, яблуко або груша, а от всякі екзотичні варіанти краще залишити на потім.

Останніми вводяться ягідні та м'ясні пюре, дуже обережно і поступово. До речі, пюре зовсім необов'язково купувати готові, у принципі, на перший час їх запросто можна готувати самостійно – тоді ви на всі 100% будете впевнені в їх якості.

Найчастіше дитяча продукція молодими матусями вибирається за принципом – чим менше термін придатності, тим краще, значить, там менше консервантів та інших шкідливих добавок. Однак, це не завжди вірно, а використання останніх в дитячій продукції і зовсім заборонено.

Правда, це не завжди зупиняє виробників, які що-небудь, та додадуть. Саме тому уважно вивчайте склад, бажано, щоб у ньому не було нічого, крім головного компонента і води. Пюре, суміші та каші продаються в різних упаковках, кожна з яких має свої переваги.

Наприклад, скляні баночки хороші тим, що ніякі додаткові домішки з упаковки не проникають у зміст. У металевих банках, наприклад, той же пюре зберігається довше, а ось картонні упаковки – дешевше, що також важливий фактор, особливо, коли їх доводиться купувати досить багато. І останнє – переконайтеся, що на упаковці вказана маркування або напис, що свідчить про проходження контролю якості.