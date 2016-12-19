Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

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Вибираємо країну для відпочинку в Південно-Східній Азії - поради туристу
Фахівці туристичних агентств зазначають: з кожним роком серед російських туристів зростає популярність відпочинку в Південно-Східній Азії. Закономірне питання: чим привабливі такі подорожі?
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Вибираємо країну для відпочинку в Південно-Східній Азії - поради туристу

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Стаття з випуску № 12 від 2016-12-01

Фахівці туристичних агентств зазначають: з кожним роком серед російських туристів зростає популярність відпочинку в Південно-Східній Азії. Закономірне питання: чим привабливі такі подорожі?

Відпочинок в Південно-Східній Азії — це прекрасна можливість побачити екзотичну природу і унікальні пам'ятки, відвідати священні місця і оцінити самобутність народів, що населяють азіатські країни. Зростання популярності таких країн сприяє і те, що майже в кожну з них росіяни можуть в'їхати без візи.

Сезонність відпочинку в азіатських країнах

Прийнявши рішення на користь поїздки в одну з країн Південно-Східної Азії, визначитеся з тим, в який час року вирушити в дорогу. Досвід показує, що подорожувати можна цілий рік, але при цьому важливо правильно вибрати країну.

Січень сприятливий для відпочинку в Індії та В'єтнамі: в цей час тут, як правило, стоїть прекрасна погода. Вдалою стане поїздка в Камбоджу, Лаос, М'янма, Шрі-Ланку і Таїланд: у січні в цих країнах практично не буває дощів. Туристична компанія RgbTour пропонує своїм клієнтам відпочинок в країнах Азії. На сайті компанії в розділі rgb-tour Виза в Тайланд ви отримаєте інформацію,як отримати візу в Тайланд самостійно. Але оператор вам може допомогти отримати візу, що увійде у вартість туру. Більш детальніше ви дізнаєтесь, зателефонувавши агенції.

Лютий відмінно підходить для відвідування популярних пляжних курортів Індії, Шрі-Ланки та Малайзії, а також для подорожі на Філіппінські острови.

У березні приємне враження зробить відпочинок в Таїланді, М'янмі, Камбоджі, Індонезії, на Філіппінах. Насолода пляжами, сонцем і теплою водою ви зможете доповнити відвідуванням стародавніх храмів та інших визначних пам'яток. Вдалим виявиться і відпочинок в Китаї.

На квітень традиційно приходиться розпал пляжного сезону на Філіппінах. Крім того, у квітні різко збільшується популярність такого напрямку, як Індонезія, а ось у Шрі-Ланці в цей час туристичний сезон закінчується.

У травні зробіть вибір на користь відпочинку в Малайзії, Індонезії або В'єтнамі, і ви не пошкодуєте. Травень також вдалий для відпочинку в Китаї або подорожі в Індію.

Червень — перший місяць літа, а воно, як відомо, є найбільш дощовим часом майже у всіх країнах Південно-Східної Азії. Туристам можна порекомендувати відвідати острів Хайнань, Малайзію чи В'єтнам.

Липень — розпал сезону в Індонезії: дощі в цьому місяці тут йдуть набагато рідше, ніж в інший час року. Відмінним рішенням стане відпочинок у Малайзії та Китаї.

У серпні хороша погода традиційно стоїть там, де з'єднуються два океану, – в Індонезії. Крім того, мандрівників порадує відпочинок в Китаї і В'єтнамі.

У вересні триває сухий сезон в Індонезії, прекрасна погода в Малайзії.

Жовтень — хороша пора для пляжного відпочинку в Китаї на острові Хайнань. Також це останній місяць сухого сезону в Індонезії, ймовірність дощів тут починає рости. У листопаді яскраве сонце сяє над півостровом Індостан, тому туристів порадує відпочинок в Індії.

У грудні традиційно високою популярністю користуються тури на Гоа. Цей місяць ідеальний для поїздок в Лаос, Камбоджу та М'янми, подорожей в Таїланд і Філіппіни.

Найпопулярніші серед туристів країни Південно-Східної Азії

Фахівці турагентств виділяють кілька азіатських країн, які користуються найбільшою популярністю серед мандрівників. В їх число входять Таїланд, Індія, Шрі-Ланка, Індонезія, Філіппіни і В'єтнам. Чим вони приваблюють туристів з усього світу?

З року в рік не знижується популярність такого туристичного напряму, як Таїланд. Тут відпочиваючих чекають чисті пляжі, блакитна гладінь океану, красиві водоспади, загадкові печери і джунглі. Відпочинок в Таїланді сподобається як любителям поніжитися на пляжі, так і прихильникам активного відпочинку.

Індія приваблює туристів з усього світу древніми містами і храмами, що зберегли свою пишність до наших днів. Ви зможете відвідати унікальний «рожеве місто» Джайпур, побачити знаменитий мавзолей Тадж-Махал і почути мелодійні звуки індійської музики. Отримав поширення і пляжний відпочинок в Індії: колосальною популярністю, зокрема, користуються тури на Гоа. Екстремальні екскурсії, центри аюрведи і йоги, екзотика рослинного і тваринного світу – все це ви знайдете в Індії.

Ви хотіли б відпочити в місцях, які називають раєм для туристів? Вирушайте на острів Шрі-Ланка! Розташований в 800 км від екватора, він вражає буйством фарб і розкішшю тропічної природи, довгими піщаними пляжами і мальовничими рифами. Сучасні готелі Шрі-Ланки відкривають туристам максимум можливостей для комфортного відпочинку, а численні екскурсії, що проводяться по острову, не дають нудьгувати. Не можна не відзначити широту можливостей для активного відпочинку: на Шрі-Ланці можна зайнятися дайвінгом або серфінгом.

Прекрасним способом провести свою відпустку є подорож в найбільшу острівну країну світу – Індонезію. На острові Ява вразить вашу уяву всесвітньо відомий храмовий комплекс Боробудур, а на острові Комодо – національний парк. На популярному серед мандрівників острові Балі ви зможете з комфортом відпочити на пляжі або зайнятися серфінгом в одному з численних центрів.

Бажаєте відпочити в екзотичному куточку природи, де знаходиться декілька пам'яток, які претендують на включення в новий список чудес світу? Вирушайте на Філіппіни! Пляжі цієї острівної держави в даний час вважаються кращими в світі. Гуляючи по столиці Філіппін Манілі, ви зможете відвідати найбільший в Азії торговий центр, при цьому місцеві ціни на товари і послуги вас приємно здивують. Прихильників активного відпочинку з року в рік приваблює острів Боракай, де створені прекрасні умови для занять серфінгом і кайтсерфінгом.

Здійснивши подорож до В'єтнаму, ви неодмінно оціните по достоїнству розвинену інфраструктуру туризму. У країні діють численні спа-центри, масажні салони, ресторани, нічні клуби і школи водних видів спорту. Готелі В'єтнаму в наші дні відповідають самим сучасним уявленням про комфортний відпочинок.

Якщо ваша мета — незабутню подорож, вибирайте Південно-Східну Азію. Ці країни подарують вам комфортний відпочинок, який залишить приємні спогади надовго.


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