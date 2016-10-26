Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

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Жителі Бущини на Львівщині “впіймали” на своїй території фуру із львівським сміттям
Автомобіль застряг у болоті і не зміг “втекти” ще з ночі!
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Цікаво знати
Жителі Бущини на Львівщині “впіймали” на своїй території фуру із львівським сміттям

Жителі Бущини на Львівщині “впіймали” на своїй території фуру із львівським сміттям

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Стаття з випуску № 10 від 2016-10-01

львіське сміття в лісіЖителі села Брахівка Буського району “впіймали” на своїй території фуру із львівським сміттям.

Історія із Львівським сміттям знову набирає обертів.  Жителі населених пунктів неподалік Львова б’ють на сполох: у придорожніх лісосмугах все частіше фіксуються факти незаконного вивозу твердих побутових відходів

За збігом обставин жителі села Брахівки  зафіксували автомобіль важковаговик із сміттям, який висипав львівське сміття посеред поля на відстані 150 метрів від дороги, неподалік лісосмуги.

Автомобіль застряг у болоті і не зміг “втекти” ще з ночі!


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