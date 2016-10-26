Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Жителі села Брахівка Буського району “впіймали” на своїй території фуру із львівським сміттям.
Історія із Львівським сміттям знову набирає обертів. Жителі населених пунктів неподалік Львова б’ють на сполох: у придорожніх лісосмугах все частіше фіксуються факти незаконного вивозу твердих побутових відходів
За збігом обставин жителі села Брахівки зафіксували автомобіль важковаговик із сміттям, який висипав львівське сміття посеред поля на відстані 150 метрів від дороги, неподалік лісосмуги.
Автомобіль застряг у болоті і не зміг “втекти” ще з ночі!