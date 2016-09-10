Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 8 від 2016-08-01





У день 25 річниці Незалежності України у Ракобовтах відбулась велична проща до місця поховання державника, борця за волю України, стигматика Степана Навроцького. Прочани – мешканці Бущини та сусідніх районів. Серед них громади сіл Спас, Деревляни - Кам'янко–Буського району.

Кількасот людей з хоругвами, синьо – жовтими знаменами прямують до церкви Успіння Пресвятої Богородиці.

У церковці звучить щира молитва за душу невинно – убієнного борця С.Навроцького. Вшанування продовжилося біля могили стигматика. Діти зачитують поему про борця авторства М. Смолінської, до людей звертаються священник о. Богдан Юрків, перший заступник голови Буської РДА Олег Ільків: "Незалежність – не дарунок з неба. За неї слід боротись, відстоювати і, іноді, ціною свого життя. Степан Навроцький прожив лише 22 роки, але його вклад у розвиток державності України – неоціненний".

Варто зауважити, що окремі паломники добирались пішо понад 15 км. А декотрі, як і в давнину, використовували вози.