Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 01 від 2017-01-01





Вже стало доброю традицією напередодні Різдва отримувати у свої домівки Вогонь з Вифлеєму. От і пластуни Станиці Красне НСОУ запрошують жителів Буська та району у середу, 4 січня, о 16.00 годині до різдвяної ялинки на площу Ринок, де передадуть Вифлеємський вогонь Миру усім бажаючим.

Цю прекрасну передріздвяну традицію – розповсюджувати Вифлеємський вогонь миру – започаткувала у 1986 році австрійська телерадіокомпанія ORF з міста Лінц. Із самого початку акція планувалася з метою підтримки неповносправних дітей та усіх, хто потребує допомоги та уваги в передріздвяний час. І одразу ж цю благородну справу взяли в свої руки скаути.