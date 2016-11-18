Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

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Новини Буська » Духовне життя
Духовне життя
У Буську передали Вифлеємський вогонь Миру усім бажаючим

У Буську передали Вифлеємський вогонь Миру усім бажаючим

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Стаття з випуску № 01 від 2017-01-01

Вже стало доброю традицією напередодні Різдва отримувати у свої домівки Вогонь з Вифлеєму. От і  пластуни Станиці Красне НСОУ запрошують жителів Буська та району у середу, 4 січня, о 16.00 годині до різдвяної ялинки на площу Ринок, де передадуть Вифлеємський вогонь Миру усім бажаючим.

Цю прекрасну передріздвяну традицію – розповсюджувати Вифлеємський вогонь миру – започаткувала у 1986 році австрійська телерадіокомпанія ORF з міста Лінц. Із самого початку акція планувалася з метою підтримки неповносправних дітей та усіх, хто потребує допомоги та уваги в передріздвяний час. І одразу ж цю благородну справу взяли в свої руки скаути.


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