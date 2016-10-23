Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 10 від 2016-10-01





Уже не один місяць тривала дискусія щодо результатів обласного конкурсу мікропроектів місцевого розвитку. Справа в тому, що одні райони до конкурсу підійшли чесно і подали бюджетні рішення зі співфінансування конкретно по кожному мікропроекту, як це зробив і Буський район, а інші схитрили і замість конкретних рішень співфінансування по конкретних об’єктах мікропроекту – подавали загальне рішення, без зазначення на який саме мікропроект виділені кошти, що дозволило оманним способом подавати сотні мікропроектів на обласний конкурс, які реально не були співфінансовані з місцевого бюджету. І що цікаво, чимало таких «лжепроектів» перемогли в конкурсі, а якісно написані згідно усіх вимог «тонули».



Згідно обласної програми на третьому етапі конкурсу мала б проводитись фінансова експертиза проектів, яка б відкинула усі конкретно не підтверджені бюджетними рішеннями мікропроекти, проте цього не сталося. Усі свої зауваження я виклав у листі до Львівської обласної ради від 25 травня 2016 року. Там погодились з моїми зауваженнями, хоча пояснюють, що провести переоцінку поданих мікропроектів неможливо, бо усі вони уже на завершальній стадії реалізації, однак мої пропозиції внесли в проект змін до Програми проведення обласного конкурсу мікропроектів місцевого розвитку у Львівській області на 2016-2020 роки і винесли їх обговорення на засідання обласної асоціації місцевих рад «Ради Львівщини», яке відбулося 13 жовтня у місті Самбір, де я був присутній особисто.

Що ж вирішили? В першу чергу у всіх пунктах програми, пов’язаних з бюджетними рішеннями про співфінансування зазначено, що рішення сесій місцевих рад подаються в розрізі конкретних об’єктів. Тобто, якщо немає в рішенні прив’язки до конкретного об’єкта, такі проекти не пройдуть. Третій етап проведення конкурсу, який стосується фінансової експертизи взагалі виключили. Натомість планується приймати заявки виключно в електронному вигляді (форма додатку 4) зі сканованими копіями зведеного чи локального кошторисів та зазначенням у сумах та відсотках співфінансування кожної зі сторін.

Заявки будуть прийматися від початку листопада цього року до 15 січня 2017 року (остання дата ще дискутується). Після цього формується база даних потенційних переможців. Чому потенційних? Справа в тому, що бюджети місцевих рад згідно Бюджетного кодексу формуються окремо на кожен рік, тому усі місцеві ради до 20 березня 2017 року повинні надати бюджетні рішення щодо співфінансування мікропроекту (в розрізі конкретних об’єктів), згідно поданої раніше заявки у якій зазначено суму та відсоток співфінансування відповідного об’єкта. Конкурсна комісія працюватиме 45 днів. Оцінку проводитимуть уже не два, а три експерти по кожному мікропроекту. Подання мікропроектів дозволили і галузевим відділам районних адміністрацій. Голова обласної ради Олександр Ганущин заявив, що прогнозує співфінансування з обласного бюджету біля 800 мікропроектів. Сума співфінансування 50% від вартості мікропроекту, але не більше 100 000 грн. Межа вартості мікропороекту 300 000 гривень (ще дискутується).

Я особисто вважаю, що усі місцеві ради, які мають у своїх бюджетах кошти на розвиток і планують їх виділення на реалізацію тих, чи інших суспільно важливих об’єктів (майданчиків, тротуарів, освітлення та інше), просто зобов’язані подавати мікропроекти по цих об’єктах, адже у випадку перемоги і відповідно залучення на ці об’єкти обласнох коштів, економляться кошти місцевого бюджету і можна зробити значно більше. Звісно, у кого є багато зайвих грошей, легше тратити лише кошти своєї місцевої ради (менше паперів), але такі витрати без спроб залучення коштів з інших джерел є, на мою думку, кричущо безгосподарним кроком. Адже немає жодного населеного пункту де були б вирішені усі проблеми. Знаю це з власного досвіду, оскільки особисто писав мікропроекти, завдяки яким у селищі Красне встановлені об’єкти на п’яти дитячих майданчиках, огорожа кладовища та інші, в результаті чого були зекономлені суттєві кошти для бюджету Красненської селищної ради минулої каденції. Є чимало успішних прикладів у інших місцевих радах. Тому одразу після затвердження обласною радою офіційних змін до відповідної програми, Буська районна рада розішле усім місцевим радам та районним відділам в розрізі усіх галузей району відповідні документи, вимоги та рекомендації з написання мікропроектів на 2017 рік. Будуть проведені навчання.

Хочеться вірити, що цього разу буде усе чесно. Але, якщо не намагатися хоча б щось робити, то і нічого не буде!

Богдан ГЛОВА,

голова Буської районної ради