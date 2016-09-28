Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 10 від 2016-10-01





Чотири малих магістралі, які працюють на території регіональної філії «Львівська залізниця», протягом літнього сезону перевезли понад 56 тисяч пасажирів. Наприкінці вересня юні залізничники завершили період виробничої практики, тож зараз педагоги-інструктори проводять набори для занять у гуртках та підготовки до наступного літнього сезону курсування.

Найкоротшим сезон перевезень був на Ужгородській дитячій залізниці, яка відновила роботу 24 серпня 2016 року. Однак незважаючи на те, що мала магістраль працювала всього 8 днів, проїхатись вузькою колією під керуванням дітей змогли 2,2 тисячі пасажирів.

У Луцьку впродовж цього сезону перевезень послугами дитячої залізниці скористалося 12,3 тисяч пасажирів. Рівненською дитячою залізницею подорожували понад 15,1 тисяч осіб. Найбільш відвідуваною стала Львівська мала магістраль. Протягом літа «Вітерець» перевіз 26,5 тис. пасажирів.

Із початком навчального року у школах регіону працюватимуть гуртки юних залізничників. Отож, дорогі батьки і любі діти! Запрошуємо усіх охочих розпочати цікаву подорож в історію і сучасність залізничного транспорту! Усі дитячі залізниці будуть раді новим учням, а доросла Львівська магістраль – талановитим майбутнім працівникам!