Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

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Голова ради НБУ вважає безальтернативним співробітництво України і МВФ
“Незважаючи на неоднозначне ставлення до деяких з вимог, що пред’являються фондом до нашої країни, вважаю, і ще раз повторю – Україна в нинішній ситуації не може відмовитися від співпраці з МВФ”, – пише голова ради НБУ.
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Новини економіки

Голова ради НБУ вважає безальтернативним співробітництво України і МВФ

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Стаття з випуску № 11 від 2016-11-01

Голова ради Національного банку Богдан Данилишин не бачить альтернативи співпраці України і Міжнародного валютного фонду (МВФ).

“Незважаючи на неоднозначне ставлення до деяких з вимог, що пред’являються фондом до нашої країни, вважаю, і ще раз повторю – Україна в нинішній ситуації не може відмовитися від співпраці з МВФ”, – пише голова ради НБУ.

Він зазначив, що без співпраці України і МВФ, міжнародні резерви НБУ не матимуть можливості для збільшення.

“Уявімо найгірший сценарій: Україна не отримує запланований 4-й транш кредиту МВФ, який повинен скласти 1,3 млрд доларів. До речі, якщо це трапиться, то країна може не отримати і 0,6 млрд євро макрофінансової допомоги від ЄС (так, формально це не взаємопов’язані питання, однак виділення або невиділення кредитів від МВФ є своєрідним маркером для інших кредиторів). У такому випадку міжнародні резерви залишаться на рівні 15,5 млрд доларів, що не покриває і 4 місяців імпорту України”, – підкреслив Данилишин.

Він нагадав, що в наступному році Україна має погасити 1,5 млрд доларів за зовнішніми позиками та повернути 1 млрд доларів раніше залучених кредитів МВФ.

Голова ради НБУ вважає, що неотримання кредиту МВФ може позначитися на ситуації з валютним курсом і споживчими цінами.

Місія МВФ працювала в Україні з 3 по 17 листопада.

За результатами роботи місія повідомила, що українській владі потрібно більше часу для виконання поточного етапу програми співпраці.

У вересні МВФ схвалив надання Україні траншу на 1 млрд доларів.

В оновленому меморандумі співпраці Україна взяла на себе зобов’язання перед МВФ провести земельну реформу і прийняти закон про поступове підвищення пенсійного віку громадян.

На початку жовтня Верховна Рада продовжила мораторій на відчуження сільськогосподарських земель строком на 1 рік до 1 січня 2018 року.

Раніше Національний банк очікував надання наступного траншу МВФ у розмірі 1,3 млрд доларів до кінця поточного року.


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