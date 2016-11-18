Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

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Новини економіки

Як отримати відомості про доходи розповіли у Буській ОДПІ

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Стаття з випуску № 12 від 2016-12-01

Під час зустрічі із платниками в головному офісі Буської ОДПІ начальник відділу обслуговування платників Анна Третьякова розповіла про порядок видачі та отримання довідки з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків. Зокрема, фізична особа повинна звернутися особисто або через уповноважену особу до контролюючого органу за своїм місцем проживання, або за місцем отримання доходів, або за місцезнаходженням іншого об’єкта оподаткування, подати заяву та документ, що посвідчує особу. Уповноважена особа додає до заяви довіреність( засвідчену в нотаріальному порядку) на отримання відомостей про джерела доходів та її копію, документ, що посвідчує особу такого представника, та ксерокопію (з чітким зображенням) документа, що посвідчує особу довірителя. Контролюючий орган протягом п’яти робочих днів з дня звернення фізичної особи надає відомості з Державного реєстру за формами, згідно додатків 14 та 15 відповідно до Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків від 10.12.2013 №779. 
Керівник підрозділу звернула увагу, що фіскальною службою запроваджено електронний сервіс «Отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб -платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків у електронному вигляді з використанням електронного цифрового підпису». Для отримання відомостей про свої доходи необхідно лише мати електронний цифровий підпис та сформувати запит за допомогою «Спеціалізованого клієнтського програмного забезпечення для формування та подання звітності/запитів до «Єдиного вікна подання електронної звітності ДФС», яке розміщене на офіційному веб-порталі ДФС України («Головна сторінка» – «Фізичним особам» – «Отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми ви плачених доходів та утриманих податків у електронному вигляді»).
Відомості про суми отриманих доходів та суми сплачених податків в електронному вигляді надаються за останні три роки (щоквартально), відомості за останній звітний період (квартал) надаються через 60 днів після його закінчення.
На завершення заходу А.Третьякова зазначила, що з 1 грудня ц.р. мінімальна заробітна плата складає 1600,0 грн., а відповідно до проекту закону про Державний бюджет України на 2017 рік (№ 5000) з 1 січня 2017 року становитиме 3200,0 гривень. 

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