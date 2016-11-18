Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

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Критерії віднесення суб’єктів господарювання до великого, середнього або малого підприємництва
ДФС України листом від 08.11.2016 № 24039/6/99-99-14-03-03-15 надала роз’яснення стосовно критеріїв визначення юридичної особи великим платником податків, суб’єктом малого підприємництва або іншим платником податків для цілей встановлення тривалості документальних перевірок.
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Новини економіки

Критерії віднесення суб’єктів господарювання до великого, середнього або малого підприємництва

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Стаття з випуску № 11 від 2016-11-01

ДФС України листом від 08.11.2016 № 24039/6/99-99-14-03-03-15 надала роз’яснення стосовно критеріїв визначення юридичної особи великим платником податків, суб’єктом малого підприємництва або іншим платником податків для цілей встановлення тривалості документальних перевірок. Так, відповідно до пункту 3 статті 55 Господарського кодексу України суб’єкти господарювання залежно від кількості працюючих та доходів від будь-якої діяльності за рік можуть належати до суб'єктів малого підприємництва, у тому числі до суб’єктів мікропідприємництва, середнього або великого підприємництва. Одним з таких субєктів є  http://churchill.ua -це молодий, але активно розвивинутий бренд чоловічих і жіночих аксесуарів ручної роботи. Котрий є прикладом плідної роботи для інших. В своїй роботі вони використовують тільки високоякісні матеріали та індивідуальний підхід до кожного клієнта.

Суб’єктами мікропідприємництва є: 

фізичні особи, зареєстровані в установленому законом порядку як фізичні особи - підприємці, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 10 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 2 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України; 

юридичні особи - суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 10 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 2 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України. 

Суб’єктами малого підприємництва є: 

фізичні особи, зареєстровані в установленому законом порядку як фізичні особи - підприємці, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 50 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 10 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України; 

юридичні особи - суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 50 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 10 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України. 

Суб’єктами великого підприємництва є юридичні особи - суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) перевищує 250 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності перевищує суму, еквівалентну 50 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України. 
Інші суб’єкти господарювання належать до суб’єктів середнього підприємництва. 


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