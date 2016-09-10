Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 9 від 2016-09-01





Відтепер приміщення медичної амбулаторії села Андріївка має відремонтований дах. Це стало можливим завдяки меценатській допомозі знаного спортовця Віктора Дідуха, за якого зараз усі вболівають на Паралімпіаді у Ріо-де-Жанейро.

Віктор виділив кошти на потрібний для ремонту матеріал.

Варто відзначити, що саме перекриття покрівлі, зголосилась зробити бригада із місцевих мешканців, які розуміючи важливість цієї справи зробили усе безкоштовно.

Долучились і інші мешканці села, приносячи для робітників продукти та усе необхідне для плідної роботи.

Відтак, громада дякує усім, хто долучився до цієї потрібної для села справи!