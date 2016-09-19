Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 9 від 2016-09-01





У селі Андріївка (Мармузовичі), планують закрити єдине відділення АТ «Ощадбанку», яке обслуговує клієнтів шести навколишніх населених пунктів. Однак така ситуація не втішає місцевих, адже до фінустанови вони звертаються ледь не щодня: оплата комунальних рахунків, сплата податків, отримання заробітної плати, пенсій і соціальних виплат. Як відстояти людям свою правду та довести, що відділення банку в селі необхідне, про це люди говорили на сході села, у неділю, 18 вересня 2016 року.

В Андріївській сільській раді вкрай обурені ситуацією, що склалася. Там роблять усе можливе, щоб відстояти інтереси громади.

– Нам «Ощадбанк» надіслав офіційного листа, що у нас закривають відділення АТ «Ощадбанк», - каже журналісту Буського порталу працівниця сільської ради Мирослава Когут. – Ми догадуємось, що причина - це не виконання плану по депозитах, люди не кладуть свої заощадження.

Мешканці села на сході села висловили припущення, що депозитний портфель – це тільки привід для закриття. Здається, це давно сплановані дії… Тож запитання: а як же слова стосовно збереження та створення нових робочих місць? Кому сільські люди та їхні проблеми потрібні? Всіма можливими способами хочуть задавити село!

Відтак, у Андріївській сільській раді прийняли звернення до посадовців облради, депутатів та керівництва банку. Подаємо текст звернення.

Керівнику публічного акціонерного товариства «Державний Ощадний Банк України» А.Г. Пишному

Копія: керівнику Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк» п. І.Романіву,

Голові Львівської ОДА п.О.Синютці

Голові Буської РДА п. П.Морозу

Депутату обласної ради п.П.Жукровському

Керуючій ТВБВ №10013/051 п.Н.Особі

Клопотання

Андріївська сільська рада Буського району Львівської області просить Вас не закривати роботу відділення ТВБВ №10013/059 с.Андріївка Буського району. Відділення обслуговує населенні пункти Андріївка, Петричі, Острівчик-Пильний Андріївської сільської ради і села Мала Вільшанка, Скнилів, Бортків Золочівського району з чисельністю населення понад 5 тисяч.

Звістка про закриття відділення «Ощадбанку» в буквальному сенсі шокувала мешканців села. Адже тут вони сплачують комунальні платежі, кредити, отримують заробітну плату, соціальні виплати, лише пенсію отримує більша частина населення сільської ради. В скрутний час не доцільно закривати відділення, адже людям потрібно буде їздити в смт.Красне для отримання коштів, сплати платежів, отримання переказів і багато іншого. Дорога в жахливому стані, а для старших людей це дуже важко, а для декого й не реально. Впливає і той факт, що вартість проїзду складає 4 гривень в одну сторону, туди і назад – 8 грн, а для пенсіонера це гроші (це одна буханка хліба). Повірте для пенсіонерів це вагома причина, а у відділенню їх обслуговується понад 300 осіб. В селі функціонує дитячий садок 3 групи (60 діток), у банку сплачується батьківська плата за харчування діток, сплачують державне мито громадяни, які оформлюють документи в сільській раді. Обслуговується 50 робітників бюджетної сфери.

Ми в цьому не бачимо оптимального варіанту для злиття декількох установ в одну єдину, це спричинить невдоволення і бунт в селі, великі черги при обслуговуванні у відділенні смт.Красне та інші установи, банки. Не виконання плану відділенням по депозитах пояснюється бідністю сільського населення. Які депозити з 1 050 грн з пенсії, чи 1 200 зарплати?

Дуже просимо Вас почути наше звернення та підтримати волевиявлення громади населеного пункту.

/Андріївський сільський голова Романів М.В./