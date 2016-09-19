Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

 RU 
Випуск №

На головну сторінкуRSS Добавити в закладкиКонтакт
Історія нашого краю
Новини економіки
Конкурси
Короткий огляд подій
Новини культури
Наші інтервю
Новини сільського господарства
Політика
Правоохоронні органи
Святкуємо разом
Про освіту
Листи до редакції
Духовне життя
Звернення до влади
Життєві історії
Цікаво знати
Спортивні новини
Погода в Буську
Переглянути попередні випуски
Партнери
АТО, військові справи
Огляд
На Львівщині мешканці перекрили рух важковаговим автомобілям
Блокування триває з учорашнього вечора, через те, що селом Яблунівка пролягає шлях до Радехівського цукрового заводу. У час сезону збору цукровий буряків, рух важковагового транспорту став інтенсивнішим, ще й додачу водії перевищують швидкість, тому людям урвався терпець. З вчорашнього вечора люди перекрили дорогу.
На Львівщині селяни вимагають в агрофірми дотримання екологічних норм
Мешканці Кізлова скаржаться на дії агрофірми «Захід-Агро МХП ПАТ «Миронівський хлібопродукт», яка з гелікоптера скропила невідомою речовиною соняшникове поле. Селяни стверджують: від цього хворіють городина, садові дерева і люди. Кізлівчани вимагають в агрофірми дотримання екологічних норм.


Партнери

Інформація про вікна ПВХ

Оголошення з нерухомості в Україні.
Новини Буська » Новини економіки
Новини економіки

На Львівщині селяни обурені через закриття єдиного сільського відділення АТ «Ощадбанк»

Нравится
Стаття з випуску № 9 від 2016-09-01

У селі Андріївка (Мармузовичі), планують закрити єдине відділення АТ «Ощадбанку», яке обслуговує клієнтів шести навколишніх населених пунктів. Однак така ситуація не втішає місцевих, адже до фінустанови вони звертаються ледь не щодня: оплата комунальних рахунків, сплата податків, отримання заробітної плати, пенсій і соціальних виплат. Як відстояти людям свою правду та довести, що відділення банку в селі необхідне, про це люди говорили на сході села, у неділю, 18 вересня 2016 року.

   В Андріївській сільській раді вкрай обурені ситуацією, що склалася. Там роблять усе можливе, щоб відстояти інтереси громади.
   – Нам «Ощадбанк» надіслав офіційного листа, що у нас закривають відділення АТ «Ощадбанк», - каже журналісту Буського порталу працівниця сільської ради Мирослава Когут. – Ми догадуємось, що причина - це не виконання плану по депозитах, люди не кладуть свої заощадження.
  Мешканці села на сході села висловили припущення, що депозитний портфель – це тільки привід для закриття. Здається, це давно сплановані дії… Тож запитання: а як же слова стосовно збереження та створення нових робочих місць? Кому сільські люди та їхні проблеми потрібні? Всіма можливими способами хочуть задавити село!
  Відтак, у Андріївській сільській раді прийняли звернення до посадовців облради, депутатів та керівництва банку. Подаємо текст звернення.

Керівнику публічного акціонерного товариства «Державний Ощадний Банк України» А.Г. Пишному
Копія: керівнику Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк» п. І.Романіву,
Голові Львівської ОДА п.О.Синютці
Голові Буської РДА п. П.Морозу
Депутату обласної ради п.П.Жукровському
Керуючій ТВБВ №10013/051 п.Н.Особі

Клопотання

   Андріївська сільська рада Буського району Львівської області просить Вас не закривати роботу відділення ТВБВ №10013/059 с.Андріївка Буського району. Відділення обслуговує населенні пункти Андріївка, Петричі, Острівчик-Пильний Андріївської сільської ради і села Мала Вільшанка, Скнилів, Бортків Золочівського району з чисельністю населення понад 5 тисяч.
   Звістка про закриття відділення «Ощадбанку» в буквальному сенсі шокувала мешканців села. Адже тут вони сплачують комунальні платежі, кредити, отримують заробітну плату, соціальні виплати, лише пенсію отримує більша частина населення сільської ради. В скрутний час не доцільно  закривати відділення, адже людям потрібно буде їздити в смт.Красне для отримання коштів, сплати платежів, отримання переказів і багато іншого. Дорога в жахливому стані, а для старших людей це дуже важко, а для декого й не реально. Впливає і той факт, що вартість проїзду складає 4 гривень в одну сторону, туди і назад – 8 грн, а для пенсіонера це гроші (це одна буханка хліба). Повірте для пенсіонерів це вагома причина, а у відділенню їх обслуговується понад 300 осіб. В селі функціонує дитячий садок 3 групи (60 діток), у банку сплачується батьківська плата за харчування діток, сплачують державне мито громадяни, які оформлюють документи в сільській раді. Обслуговується 50 робітників бюджетної сфери.
   Ми в цьому не бачимо оптимального варіанту для злиття декількох установ в одну єдину, це спричинить невдоволення і бунт в селі, великі черги при обслуговуванні у відділенні смт.Красне та інші установи, банки. Не виконання плану відділенням по депозитах пояснюється бідністю сільського населення. Які депозити з 1 050 грн з пенсії, чи 1 200 зарплати?
    Дуже просимо Вас почути наше звернення та підтримати волевиявлення громади населеного пункту.        
  /Андріївський сільський голова Романів М.В./


Російськомовну версію публікації ви можете прочитати тут.

Версія для друку
Інші публікації розділу Новини економіки

Кількість переглядів - 65


Залишити коментар
Шановні читачі! Перед добавленням коментарів редакція газети та адміністрація порталу дуже просить вас не відображати будь-якої інформації, яка б порушувала Закон України "Про захист персональних даних". Якщо ви не згідні з текстом статті, маєте конкретні факти, які можете підтвердити - запрошуємо вас до редакції з своїм матеріалом. Коментарі, що не відповідатимуть вище вказаному Закону України, ми змушені або корегувати, або видаляти.
Просимо вас шанувати людей та їхній час!
Ваше ім’я: *
Ваша пошта:
Коментар: *

Введіть символи: *
Поновити

МИ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ :
Історія нашого краю  |  Новини економіки  |  Конкурси  |  Короткий огляд подій  |  Новини культури  |  Наші інтервю  |  Новини сільського господарства  |  Політика  |  Правоохоронні органи  |  Святкуємо разом  |  Про освіту  |  Листи до редакції  |  Духовне життя  |  Звернення до влади  |  Життєві історії  |  Цікаво знати  |  Спортивні новини  |  Погода в Буську  |  Переглянути попередні випуски  |  Партнери  |  АТО, військові справи
Мапа сайту Лінки Контакти
  