Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Новини Буська » Новини економіки Новини економіки На Львівщині - черги за субсидією Нравится Твитнуть Стаття з випуску № 10 від 2016-10-01



У редакцію Буського порталу телефонують мешканці сіл і скаржаться на те, що дуже важко оформити субсидію. Щоб здати документи, їм доводиться їхати в райцентр, стояти у кількагодинній черзі. Переконатись у справедливості нарікань вирішили журналісти, завітавши в управління соцзахисту Буської РДА. ...9-та година ранку, а в приміщенні управління соцзахисту у Буську вже черга з 15 осіб. За старшою жінкою займаю чергу. Через кілька хвилин за мною вже стоять 5 осіб. Раптом у приміщення заходить жінка і без черги прямує до дверей. У натовпі починаються крики: «Куди без черги?», на що жінка відповідає, що вона лише хоче у працівників дещо запитати. Та таке не влаштовує присутніх, їй рекомендують стати у загальну чергу. Помічаю, що у чергах стоять люди здебільшого старшого віку, вони мають багато запитань. Пенсіонерка Галина зі Соколя обурена організацією роботи соцпрацівників. Каже, до відділу прийшла втретє, бо знову вимагають якісь нові документи, яких незрозуміло чому в них немає, тож змушена знову стояти у черзі. «Їхня інформація взагалі суперечить тій, яка вказана на інформаційному стенді», - обурюється жінка у черзі. – Там не пише, що потрібно разом з документами ще й купляти для документів папку. І по телевізору нічого не казали». Поки стою у черзі, знову здіймається галас, хтось без черги зайшов. Люди починають ще більше скаржитись. - Стійте і контролюйте, хто має заходити, а то ми всі до вечора тут будемо стояти!, - вигукує хтось із натовпу. Дехто, побачивши силу-силенну людей, повертається та йде, так і не дочекавшись своєї черги. Прийом документів на субсидію в управлінні соцзахисту Буської РДА приймають лише в одних дверях, тому вся черга до них. Навпроти них розташовані інші двері, - це, як вказує вивіска, сектор прийняття рішення. Туди стороннім вхід заборонений. Нарешті підходить моя черга. Поки готую перед дверима документи у приміщення заходять дві жіночки, які запитуються хто крайній у черзі. У цей час з других дверей виходить їхня знайома працівниця соцзахисту. Ті, одразу кинулись до неї з документами. Вона у коридорі переглянувши їх, забрала у кабінет. Жіночки на радощах пішли. «О, як добре живеться! Маєш блат у соцзахисті – і тобі ніякі черги не страшні. А я щоб запитатись змушена стояти у черзі, бо всі мене ігнорують і ніхто не хоче допомогти», - промовляє пенсіонерка майже із сльозами на очах. «Хоч би якусь додаткову людину поставили для консультації у коридорі, а дзуськи!», - додає жінка. Дійшла моя черга. Зайшовши у приміщення, помічаю трьох працівників за столами. Працівниця управління соцзахисту ретельно переглянувши всі мої документи запитує, чи я маю папку. - А що потрібна папка?, - дивуюсь.

- Так, потрібна. Чи Ви хочете, щоб ваші документи просто валялись?, - риторично відповідає працівниця. - Але ніде не вказано, що треба зі собою папку приносити!, - відповідаю. - Йдіть купіть папку і принесіть!, - рекомендує працівниця. Виходжу з приміщення та прямую у магазин канцтоварів. Купивши її повертаюсь назад, щоб віддати. Але не все так просто: без черги – нікого не впускають. - Та мені лише її віддати!, - кажу натовпу людей і показую на папку. - Нам всім тут щось треба віддати, проконсультуватись і т.д. Займайте чергу!, - відповідає розлючений натовп. Отож, знову займаю чергу. 12-та година дня. Я нарешті здала всі документи на субсидію і занесла папку. Інна ГОНЧАРУК, фото з архіву редакції /Буський медіа портал/ КОМЕНТАР: Василь СТЕЦИК, начальник управління соціального захисту населення Буської РДА - Стартував опалювальний сезон. Тому люди масово кинулися оформляти субсидії. На сьогодні вже подано 8534 заяви від мешканців Буського району. Значна частина людей, які звернулися за призначенням субсидії торік, матимуть автоматичне перерахування на наступний сезон. Що до того, що працівники просять додаткові документи, то скажу, що існують випадки, коли на законодавчому рівні документи не передбачені, проте їх варто додати до пакета. Крім того, іноді у певних структурах немає інформації стосовно окремих питань. Оскільки нас держава не забезпечує папками-швидкошивачами, ми просимо (але не вимагаємо!) у людей їх купити заздалегідь та подавати разом з документами. Роман МАТВІЮК /Буський медіа портал/

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