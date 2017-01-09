Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

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Огляд
Сільгоспвиробники повинні здійснити реєстрацію податкових накладних/розрахунків коригування у Єдиному реєстрі не пізніше 15 січня
Згідно з пунктом 48 підрозділу 2 розділу ХХ "Перехідні положення" Кодексу (з урахуванням внесених змін) реєстрація податкових накладних та/або розрахунків коригування до податкових накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН), складених сільгоспвиробниками за операціями з постачання сільськогосподарських товарів/послуг, визначених відповідно до пункту 209.7 статті 209 Кодексу, має бути здійснена не пізніше 15 січня 2017 року.
Гранична сума розрахунків готівкою встановлена у розмірі 50 тисяч гривень
Буська ОДПІ повідомляє, що 04 січня 2017 року набрала чинності постанова Правління Національного банку України від 25.11.2016 №407 «Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 06 червня 2013 року № 210», якою внесено зміни щодо встановлення граничної суми розрахунків готівкою.


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Новини економіки

Про минулорічні надходження в бюджет розповіли у Буській ОДПІ

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Стаття з випуску № 01 від 2017-01-01

Впродовж січня-грудня 2016 року суб’єкти господарювання, які перебувають на обліку в Буській ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області перерахували до бюджетів усіх рівнів 681691,2 тис.грн. податків та зборів, з них на Золочівщині -224904,6 тис.грн., Бродівщині- 210644,7 тис.грн., Бузеччині – 126724,5 тис.грн. та Перемишлянщині – 119417,7 тис.грн. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження збільшились на 65,2%, або на 269132,5 тис.грн. При цьому Державний бюджет отримав 249634,3 тис.грн., що на 21155,2 тис.грн. більше від планових призначень. До місцевих скарбниць мобілізовано 432056,9 тис.грн., розрахункові показники перевиконано на 83576,8 тис. гривень. Такі цифри озвучив начальник Буської ОДПІ Анатолій Сисюк під час брифінгу з місцевими засобами масової інформації.

Посадовець зазначив, що найбільшу питому вагу в надходженнях до Зведеного бюджету складають: податок на доходи фізичних осіб - 346431,0 тис.грн., податок на додану вартість - 74462,5тис.грн., податок на прибуток - 45497,6 тис.грн., єдиний податок - 58128,9 тис.грн., плата за землю - 48628,1 тис.грн., акцизний податок з роздрібного продажу підакцизних товарів - 47535,7 тис.грн. та військовий збір - 25160,6 тис. гривень.

Також очільник проінформував про прийняті в грудні минулого року закони, якими внесено зміни до Податкового кодексу України щодо порядку сплати податків та зборів з 1 січня 2017 року, зокрема:
- Закон України від 06.12.2016 № 1774-VIIІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України», Закон України від 20.12.2016 № 1791-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році», Закон України від 21.2016 № 1797-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні».

На завершення заходу Анатолій Сисюк подякував сумлінним платникам податків Буської ОДПІ за вчасну сплату платежів, адже стабільні надходження до бюджету вдається забезпечувати завдяки свідомому ставленню платників до сплати податків.


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