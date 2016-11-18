Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Податківці відзначили, що з 01 січня ц.р. підприємці-спрощенці і ФОП, які перебувають на загальній системі оподаткування, звільняються від сплати ЄВ за себе, якщо вони є пенсіонерами за віком або інвалідами та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу. Зазначена норма не застосовується до осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність. Терміни сплати єдиного внеску та порядок подання звіту для фізосіб-підприємців залишаються незмінними.
Відповідно до ст.169 Податкового кодексу України податкова соціальна пільга (ПСП) надається в розмірі, що дорівнює 50 відсоткам розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленому законом на 1 січня звітного податкового року, - для будь-якого платника податку за умови, що місячний розмір доходу у вигляді заробітної плати такого платника податку не перевищує граничну суму для застосування пільги.
На основі значення прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленому законом на 1 січня звітного податкового року податкова соціальна пільга у 2017 році надається, якщо розмір заробітної плати не перевищуватиме 2240 грн. (1600*1,4).
Разом з тим, для осіб, які утримують двох і більше дітей віком до 18 років, для одинокої матері (батька), вдови (вдівця) або опікуна, піклувальника, які мають дитину (дітей) до 18 років та для осіб, які утримують дитину-інваліда (дітей-інвалідів) віком до 18 років - граничний дохід, що дає право на пільгу, визначається як добуток граничного розміру доходу для застосування ПСП і відповідної кількості дітей. Розмір звичайної соціальної пільги (100%) – 800 гривень (50 відс. від 1600 грн.), підвищеної ПСП (150%) – 1200 грн., підвищеної ПСП (200%) – 1600 гривень.