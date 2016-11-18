Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 01 від 2017-01-01





В головному офісі Буської ОДПІ податківці розповіли про новації законодавства щодо нарахування та сплати єдиного внеску фізичними особами – підприємцями, які внесені Законом України від 06.12.2016 №1774-VІІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України». Зокрема, ФОП - спрощенці, які віднесені до першої групи платників єдиного податку, з 01 січня 2017 року мають право сплачувати єдиний соціальний внесок в сумі не менше 0,5 мінімального страхового внеску з зарахуванням відповідних періодів здійснення підприємницької діяльності до страхового стажу. Для них мінімальна сума єдиного внеску складає 352 грн (3200 грн х 0,5 х 22%). Страховий стаж таким особам буде зараховуватися пропорційно сплаченому ЄВ.

Базою нарахування єдиного внеску для платників, зазначених у пунктах 4 (крім фізичних осіб – підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування) та 5 частини першої ст.. 4 Закону України від 08.07.2010 №2464–VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», є сума доходу (прибутку), отриманого від їх діяльності, що підлягає обкладенню податком на доходи фізичних осіб. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску на місяць. З січня 2017 року у разі якщо такими платниками не отримано дохід (прибуток) у звітному році або окремому місяці звітного року, такі платники зобов’язані визначити базу нарахування, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої цим Законом. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску. Тобто мінімальна сума ЄВ складає 704 грн. (3200 грн х 22%).

Податківці відзначили, що з 01 січня ц.р. підприємці-спрощенці і ФОП, які перебувають на загальній системі оподаткування, звільняються від сплати ЄВ за себе, якщо вони є пенсіонерами за віком або інвалідами та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу. Зазначена норма не застосовується до осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність. Терміни сплати єдиного внеску та порядок подання звіту для фізосіб-підприємців залишаються незмінними.

Відповідно до ст.169 Податкового кодексу України податкова соціальна пільга (ПСП) надається в розмірі, що дорівнює 50 відсоткам розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленому законом на 1 січня звітного податкового року, - для будь-якого платника податку за умови, що місячний розмір доходу у вигляді заробітної плати такого платника податку не перевищує граничну суму для застосування пільги.

На основі значення прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленому законом на 1 січня звітного податкового року податкова соціальна пільга у 2017 році надається, якщо розмір заробітної плати не перевищуватиме 2240 грн. (1600*1,4).

Разом з тим, для осіб, які утримують двох і більше дітей віком до 18 років, для одинокої матері (батька), вдови (вдівця) або опікуна, піклувальника, які мають дитину (дітей) до 18 років та для осіб, які утримують дитину-інваліда (дітей-інвалідів) віком до 18 років - граничний дохід, що дає право на пільгу, визначається як добуток граничного розміру доходу для застосування ПСП і відповідної кількості дітей. Розмір звичайної соціальної пільги (100%) – 800 гривень (50 відс. від 1600 грн.), підвищеної ПСП (150%) – 1200 грн., підвищеної ПСП (200%) – 1600 гривень.