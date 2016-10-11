Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 10 від 2016-10-01





ГУ Держпраці у Львівській області наголошує: безпідставна невиплата заробітної плати, стипендії, пенсії чи іншої установленої законом виплати громадянам більш як за один місяць, вчинена умисно керівником підприємства, установи або організації незалежно від форми власності чи громадянином – суб’єктом підприємницької діяльності, передбачає кримінальну відповідальність. Кожна людина планує різні витрати, а затримка заробітної плати не може втілити ці ідеї в життя. А коли ми стабільно отримуємо заробіток ми можемо дозволити собі реалізувати свої бажання, зокрема спланувати поїздки чи навіть подорожі. Щоб відпочинок був незабутнім потрібно заздалегідь замовити авіабілети, в цьому допоможе http://aviapoisk.ru. Тут швидко та якісно підберуть вам оптимальний варіант та заощадять ваші кошти.

Питання додержання вимог трудового законодавства щодо своєчасної виплати заробітної плати перебуває на особливому контролі в Держпраці Львівщини. Фахівцями ГУ Держпраці у Львівській області впродовж 2016 року проведено 117 перевірок на 75 підприємствах – боржниках із виплати заробітної плати із загальною сумою боргу 79,2 млн.грн на дату перевірки. За результатами проведеного контролю внесено 78 приписів на усунення виявлених порушень, складено та передано до суду 35 протоколів за ч.1 ст.41 КУпАП, накладено 38 фінансових санкцій відповідно до ст.265 КЗпП України на загальну суму понад 180 тис. грн. Також матеріали 50 перевірок за ознаками злочину, передбаченого ст. 175 КК України, скеровані для розгляду та надання юридичної оцінки до правоохоронних органів.

Разом з тим, 17 підприємств-боржників скеровано на розгляд комісій з питань погашення заборгованості, що діють при Львівській обласній державній адміністрації та районних адміністраціях.

Реакцією з боку підприємств-боржників на вимоги державних інспекторів, стало погашення заборгованості із виплати заробітної плати (повністю чи частково) на суму 11,3 млн.грн.

Як встановлено фахівцями Держпраці, основними негативними факторами, які впливають на стан погашення заборгованості по заробітній платі є:

непершочергове використання роботодавцями коштів на оплату праці;

відсутність або скорочення державних замовлень (фінансування);

наявність значної дебіторської заборгованості та відсутність належної претензійно-позовної роботи з боку керівників підприємств-боржників;

призупинення діяльності або стадія ліквідації державних та комунальних підприємств.

Слід зазначити, що на сьогодні, погашення заборгованості із виплати заробітної плати є пріоритетним завданням на загальнодержавному рівні, у зв’язку із чим для вжиття дієвих заходів в частині погашення заборгованості із виплати заробітної плати прийнято розпорядження КМУ від 22.07.2016 р. №517-р, яким затверджено план невідкладних заходів щодо погашення заборгованості із заробітної плати для Міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, обласних, Київської міської держадміністрацій з деталізацією конкретних заходів в межах наданої законом компетенції кожного органу державної влади.

Таким чином, посилюючи контроль за додержанням вимог трудового законодавства щодо своєчасної виплати заробітної плати ГУ Держпраці роботодавцям наголошує, усі, хто не виплачують заробітну плату працівникам – заплатять штраф згідно статті 265 КЗпП України, а також понесуть кримінальну або адміністративну відповідальність згідно чинного законодавства.

Довідка:

Згідно із статистичними даними заборгованість із виплати заробітної плати на підприємствах Львівщини станом на 01.09.2015 становить 86,1 млн.грн. Загалом наявна заборгованість у м.Львові (16390,8 тис.грн.) та містах обласного значення Бориславі (597,8 тис.грн), Дрогобичі (7297,5 тис.грн), Моршині (1178,1 тис.грн), Новому Роздолі (311,4 тис.грн), Самборі (4448,9 тис.грн), Стрию (703,1 тис.грн), Трускавці (246,5 тис.грн), Червонограді (7746,5 тис.грн) та Буському (4,5 тис.грн), Жидачівському (24166,8 тис.грн), Жовківському (33,5 тис.грн), Кам’янка-Бузькому (123 тис.грн), Миколаївському (176,8 тис.грн), Пустомитівському (113,6 тис.грн), Радехівському (24,5 тис.грн), Самбірському (752,1 тис.грн), Сокальському (19137,1 тис.грн), Стрийському (1157,0 тис.грн), Яворівському (1499,8 тис.грн) районах Львівщини на 89 підприємствах, з яких 52 економічно активні підприємства з сумою боргу 32,9 млн. грн., 24 підприємства-банкрути з сумою боргу 48 млн.грн, 13 економічно-неактивних підприємств з сумою боргу 5,2 млн.грн.

Найбільшими економічно активними підприємствами-боржниками є Державне підприємство – Львівський науково-дослідний радіотехнічний інститут – 2431,4 тис.грн, Державне підприємство Міністерства оборони України “Монтажник-Львів” – 1379,6 тис.грн, Комунальне підприємство “Червоноградтеплокомуненерго” – 1245,8 тис.грн, Державне підприємство “Аргентум” – 1222,8 тис.грн, ТзОВ “Моршинський санаторій “Пролісок” для дітей з батьками” – 1178,1 тис.грн, Стрийська нафтогазорозвідувальна експедиція Дочірнього підприємства Національної акціонерної компанії “Надра України” “Західукргеологія” – 973,4 тис.грн, Державне підприємство “Новояворівське Державне підприємство “Екотрансенерго” – 967,6 тис.грн., ПАТ “Укрзахідвуглебуд” – 797,3 тис.грн, ТзОВ з транспортного будівництва у Західному регіоні Фірма “Західтрансбуд” – 768,9 тис.грн.

У Городоцькому, Дрогобицькому, Золочівському, Мостиському, Перемишлянському, Сколівському, Старосамбірському та Турківському районах заборгованість відсутня.