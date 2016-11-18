Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 12 від 2016-12-01





У листопаді місцеві бюджети Львівщини поповнилися на 763 млн грн, що на 310 млн грн або на 62,8% більше від фактичних надходжень за відповідний період минулого року (у приведених умовах 2016 р.).Про це повідомляють у ГУ ДФС у Львівській області.

Зокрема, податку на доходи фізичних осіб (75% відрахувань до місцевих бюджетів) надійшло 390,2 млн грн, що на 57,3% або на 142,1 млн грн більше, ніж у листопаді 2015 року.

За 11 місяців поточного року фактичні надходження податкових платежів до місцевих бюджетів Львівщини склали 6 млрд 768 млн грн, що на 2 млрд 516,2 млн грн або на 55,1% більше від фактичних надходжень у січні – листопаді 2015 року (у приведених умовах 2016 року).