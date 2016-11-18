Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

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Майже 7 млрд гривень отримали місцеві бюджети Львівщини
У листопаді місцеві бюджети Львівщини поповнилися на 763 млн грн, що на 310 млн грн або на 62,8% більше від фактичних надходжень за відповідний період минулого року


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Новини економіки

Майже 7 млрд гривень отримали місцеві бюджети Львівщини

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Стаття з випуску № 12 від 2016-12-01

У листопаді місцеві бюджети Львівщини поповнилися на 763 млн грн, що на 310 млн грн або на 62,8% більше від фактичних надходжень за відповідний період минулого року (у приведених умовах 2016 р.).Про це повідомляють у ГУ ДФС у Львівській області.

Зокрема, податку на доходи фізичних осіб (75% відрахувань до місцевих бюджетів) надійшло 390,2 млн грн, що на 57,3% або на 142,1 млн грн більше, ніж у листопаді 2015 року.
За 11 місяців поточного року фактичні надходження податкових платежів до місцевих бюджетів Львівщини склали 6 млрд 768 млн грн, що на 2 млрд 516,2 млн грн або на 55,1% більше від фактичних надходжень у січні – листопаді 2015 року (у приведених умовах 2016 року).


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