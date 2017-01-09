Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 01 від 2017-01-01





Буська ОДПІ повідомляє, що 04 січня 2017 року набрала чинності постанова Правління Національного банку України від 25.11.2016 №407 «Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 06 червня 2013 року № 210», якою внесено зміни щодо встановлення граничної суми розрахунків готівкою.

Зокрема:

- встановлено граничну суму у розмірі 50 тис. грн. для розрахунків готівкою між фізичною особою та підприємством (підприємцем) протягом одного дня, а також розрахунків готівкою фізичних осіб між собою за договорами купівлі-продажу, які підлягають нотаріальному посвідченню;

- фізичні особи мають право здійснювати розрахунки на суму, яка перевищує 50 тис. грн., шляхом перерахування коштів з поточного рахунку на поточний рахунок, внесення та/або перерахування коштів на поточні рахунки (у тому числі у депозит нотаріуса на окремий поточний рахунок у національній валюті).

Водночас гранична сума розрахунків готівкою підприємств (підприємців) між собою протягом одного дня залишається незмінною і становить 10 тис. гривень.