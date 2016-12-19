Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

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Новини економіки

Голова РДА Петро Мороз провів нараду щодо легалізації робочих місць та підняття заробітної плати

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Стаття з випуску № 12 від 2016-12-01

16 грудня голова райдержадміністрації Петро Мороз провів нараду з питань легалізації робочих місць та підняття заробітної плати на окремих підприємствах району, де її розмір є надто низьким.
Участь у нараді взяли учасники робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення, керівники/представники роботодавців, які за даними моніторингу їх діяльності мають низький рівень заробітних плат працівників. 

Під час наради голова РДА Петро Мороз акцентував увагу присутніх на завданнях, які стоять перед органами влади району, аби в повному обсязі легалізувати робочі місця на підприємствах Буського району, збільшити розмір заробітних плат, надходження до бюджету, розповів про заходи, які проводяться з початку поточного року керівництвом райдержадміністрації, контролюючими органами по вирішенню зазначених питань. 

Під час наради було заслухано керівників підприємств, в яких відзначено низький рівень розміру заробітних плат, проаналізовано причини, дано рекомендації роботодавцям, відповідно до яких має бути виправлена ситуація, що склалася.


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