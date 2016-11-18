Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

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Новини економіки

Розмір обов'язкового страхового платежу з єдиного внеску збільшився

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Стаття з випуску № 12 від 2016-12-01

Буська ОДПІ нагадує, що з грудня п.р. рівень заробітної плати та прожиткового мінімуму збільшено до 1600 гривень. Відповідне підвищення соціальних стандартів впливає на розмір мінімального страхового платежу та максимальний розмір бази нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. 

Так, з 1 грудня 2016 року за умови перебування працівника у трудових відносинах повний календарний місяць мінімальний страховий платіж єдиного внеску не може бути меншим за 352 гривні. Також, у розмірі не нижче зазначеного, необхідно сплатити до бюджету обов’язковий платіж за грудень підприємцям - платникам єдиного податку та особам, які провадять незалежну професійну діяльність і отримують дохід від цієї діяльності. 

Максимальний розмір бази нарахування єдиного внеску з початку грудня становить 40 000 гривень. Відповідно, максимальний страховий платіж при нарахуванні єдиного внеску на зарплату становить 8800 гривень. У разі, якщо роботодавець-юридична особа нараховує єдиний внесок на зарплату працівника-інваліда, максимальний страховий платіж становить 3364 гривні. 

Сектор організації роботи 


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