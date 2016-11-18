Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

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Правом на податкову знижку за наслідками 2015 року можна скористатися до кінця поточного року
Буська ОДПІ нагадує, що для реалізації права на податкову знижку за 2015 рік платнику податків необхідно заповнити та подати до податкової інспекції за своєю податковою адресою (місцем проживання фізичної особи) податкову декларацію про майновий стан і доходи до кінця 2016 року
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З початку 2016 року головним офісом Буської ОДПІ мобілізовано до бюджету 44296,8тис.грн. єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, в тому числі у листопаді – 4517,7тис.гривень.


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Новини економіки

Релігійним організаціям ще на рік продовжено термін приведення установчих документів у відповідність до норм Податкового кодексу

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Стаття з випуску № 11 від 2016-11-01

Буська ОДПІ повідомляє, що 20 листопада 2016 року набрав чинності Закон України від 06 жовтня 2016 року №1667-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо уточнення окремих положень про оподаткування неприбуткових організацій».
Вищезгаданим законом, зокрема, встановлено, що доходи неприбуткових релігійних організацій використовуються також для здійснення неприбуткової (добродійної) діяльності, передбаченої законом для релігійних організацій, у тому числі надання гуманітарної допомоги, здійснення благодійної діяльності, милосердя.

Крім того, визначено, що тимчасово, до 1 січня 2018 року, не може бути підставою для виключення неприбуткових релігійних організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій невиконання такими релігійними організаціями вимог до установчих документів, визначених п.п. 133.4.1 п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу України.

Cектор організації роботи Буської ОДПІ


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