Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 01 від 2017-01-01





У зв’язку зі збільшенням з 1 січня 2017 року мінімальної зарплати до 3200 грн, ГУ Держпраці у Львівській області звертається до керівників підприємств щодо необхідності дотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці та попереджає про відповідальність за неналежне оформлення трудових відносин. Зазначимо, що за недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці, недобросовісному роботодавцю доведеться сплатити десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, тобто 32000 гривень за кожного працівника щодо якого вчинено порушення. Водночас особливо застерігаємо від спроб оформлення працівника на неповний робочий день, якщо він фактично працює повний робочий час. За це керівник підприємства отримає штраф у тридцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати за кожного працівника щодо якого скоєно порушення, а на сьогодні ця сума становить 96000 гривень. Таку ж суму доведеться сплатити, якщо на підприємстві виявлять допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту). Окрім цього, за порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як на один місяць, штраф становить 9600 гривень.

ГУ Держпраці також звертає увагу керівників підприємств, що недотримання встановлених законом гарантій та пільг працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, передбачених законами України “Про військовий обов’язок і військову службу”, “Про альтернативну (невійськову) службу”, “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, карається штрафом у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, а саме 32000 грн. Водночас повідомляємо, що недопущення до проведення перевірки з питань виявлення порушень щодо допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час та виплати заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків карається штрафом у розмірі 320000 гривень.Також слід зазначити, що недопущення до проведення перевірки з питань додержання законодавства про працю, створення перешкод у її проведенні карається штрафом у розмірі 9600 гривень. «У випадку, коли працівників змушують переводитись на півставки або погоджуватись на «сіру» зарплату «у конверті», просимо повідомляти про це до ГУ Держпраці у Львівській області»,- зазначила начальник ГУ Держпраці у Львівській області Ольга Вільхова.

Сектор взаємодії зі ЗМІ, міжнародних зв’язків та з питань Євроінтеграції ГУ "Держпраці"