Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

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Новини економіки

Нарада на Львівщині щодо розвитку спиртової галузі

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Стаття з випуску № 11 від 2016-11-01

У четвер, 24 листопада, у приміщенні Стрийської РДА відбулась регіональна нарада щодо роботи підприємств спиртової галузі Львівської області. Участь у засіданні взяв перший заступник голови Львівської ОДА Ростислав Замлинський, в.о. директора ДП "Укрспирт" Олег Дрожжін, голова ліквідаційної комісії концерну "Укрспирт", заступник директора ДП "Укрспирт" Ігор Ільчишин та директор департаменту агропромислового розвитку ЛОДА Наталія Хмиз.

"Спиртові заводи Львівщини повинні працювати. Це забезпечуватиме зайнятість населення, особливо у сільській місцевості, розвиток місцевих сільськогосподарських підприємств – постачальників сировини. Відповідно необхідно розширити асортимент продукції, напрацювати додаткові ринки збуту та інвестувати в ефективність підприємств", - зазначив Ростислав Замлинський.

На нараді також йшлося про розвиток та зміцнення спиртової галузі у цілому, нарощення виробництва та використання логістичних переваг області, про розробку додаткових маршрутів для експорту продукції і збільшення збуту продукції.

Варто зазначити, що всі учасники наради із робочим візитом відвідали Вузлівське місце провадження діяльності ДП "Укрспирт", на потужностях якого виробляється кращий в Україні спирт класу "Пшенична сльоза", а також "Угерський спиртовий завод", перепрофільований під виробництво спиртовмісної продукції технічного та побутового призначення.


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