Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

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Новини економіки

Створення ОСББ, благоустрій територій, поводження з ТПВ, - стратегія департаменту ЖКГ на 2017 р

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Стаття з випуску № 01 від 2017-01-01

Поводження з ТПВ, об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, благоустрій населених пунктів, оснащення житлового фонду будинковими приладами обліку теплової енергії, розробка оптимізованих схем тепло- та водозабезпечення в населених пунктах області та покращення фінансово-господарського стану підприємств галузі – основні напрямки розвитку ЖКГ у 2017 році. Про це йшлося сьогодні, 20 січня, під час стратегічної сесії департаменту розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства ЛОДА.

За словами директора департаменту Назарія Романчука, робота департаменту цьогоріч у напрямку поводження з ТПВ буде зосереджена на визначенні інвесторів для будівництва та експлуатації комплексів перероблення, утилізації сміття в області. Крім того, у департаменті працюватимуть над підвищенням рівня організації централізованого збору ТПВ, зокрема роздільного збору.
Що стосується процесу об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, то в цьому напрямку планується проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з населенням, семінарів для органів місцевого самоврядування та ініціативних груп зі створення ОСББ. "Розраховуємо, що цьогоріч буде створено ОСББ у 1200 багатоквартирних будинках області", - повідомив посадовець.

Відомо, що через відсутність схем санітарної очистки населених пунктів страждає благоустрій територій. Тому, на переконання Назарія Романчука, необхідно активізувати роботу з органами місцевого самоврядування щодо виділенні коштів для розробки схем санітарного очищення. "Розроблення та затвердження схем санітарної очистки для 1459 населених пунктів області – забезпечить можливість комплексного планування розвитку благоустрою населених пунктів", - наголосив очільник департаменту ЖКГ.
У ході дискусії присутні експерти галузі, представники громадськості також торкнулися теми газопостачання та зовнішнього освітлення.


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