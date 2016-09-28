Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

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У мешканців Буського району забрали невикористану субсидію
Шквал обурення у соцмережах та на форумах, досягає апогею: мешканці Буського району отримали інформацію, що з їхніх особистих рахуніків була повернута до бюджету сума невикористаної субсидії за 2015-2016 опалювальний період, через це, в результаті у когось з’явилась заборгованість за спожитий газ, борг який необхідно оплатити до кінця жовтня.
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Новини економіки

У мешканців Буського району забрали невикористану субсидію

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Стаття з випуску № 10 від 2016-10-01

Шквал обурення у соцмережах та на форумах, досягає апогею: мешканці Буського району отримали інформацію, що з їхніх особистих рахуніків була повернута до бюджету сума невикористаної субсидії за 2015-2016 опалювальний період, через це, в результаті у когось з’явилась заборгованість за спожитий газ, борг який необхідно оплатити до кінця жовтня.

Ось, текст листа, який надійшов усім користувачам газу:

«Шановний споживачу газу.

 За рішенням Кабінету Міністрів (Постанова КМУ від 23.08.2016 р №534) з вашого особового рахунку була повернена до бюджету сума невикористаної вами субсидії за 2015-2016 опалювальний період.

Ця сума буде   відображена в рахунку за газ, який ви отримаєте в жовтні, та врахована в рядку «Переплата (борг) станом на 01.09.2016 р.» .

Якщо у результаті повернення невикористаної субсидії у вас з’явилась заборгованість за спожитий газ, борг необхідно оплатити до кінця жовтня. 

Формула розрахунку суми невикористаної субсидії:

N = C - H - G, де

N  - Невикористана сума субсидії

C – Загальна сума нарахованої субсидії за опалювальний період

H  - Загальна вартість фактично використаного природного газу за опалювальний період

G  - Вартість 100 куб.м газу дорівнює 687,90 грн.

З детальним розрахунком суми невикористаної субсидії, яка була повернена до бюджету та пояснення м  до нього можна ознайомитись в Особистому кабінеті на сайті  104.ua

Для реєстрації Особистого кабінету на сайті  104.ua  вам знадобиться лише номер вашого особового рахунку та сума останнього платежу за га з .

Цю інформацію ви можете уточнити в контакт-центрі за номером телефону   032-24-23-104 ;  067-21-77-104.

 

Увага! У разі уточнення інформації за опалювальний період, сума невикористаної субсидії може бути відкоригована за погодженням з місцевим органом соціального захисту населення.

 

Будь-які консультації щодо розміру субсидії можна отримати тільки у місцевому органі соціального захисту населення (УСЗН), який призначив вам субсидію».

 

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