Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 10 від 2016-10-01





Шквал обурення у соцмережах та на форумах, досягає апогею: мешканці Буського району отримали інформацію, що з їхніх особистих рахуніків була повернута до бюджету сума невикористаної субсидії за 2015-2016 опалювальний період, через це, в результаті у когось з’явилась заборгованість за спожитий газ, борг який необхідно оплатити до кінця жовтня.

Ось, текст листа, який надійшов усім користувачам газу:

«Шановний споживачу газу.

За рішенням Кабінету Міністрів (Постанова КМУ від 23.08.2016 р №534) з вашого особового рахунку була повернена до бюджету сума невикористаної вами субсидії за 2015-2016 опалювальний період.

Ця сума буде відображена в рахунку за газ, який ви отримаєте в жовтні, та врахована в рядку «Переплата (борг) станом на 01.09.2016 р.» .

Якщо у результаті повернення невикористаної субсидії у вас з’явилась заборгованість за спожитий газ, борг необхідно оплатити до кінця жовтня.

Формула розрахунку суми невикористаної субсидії:

N = C - H - G, де

N - Невикористана сума субсидії

C – Загальна сума нарахованої субсидії за опалювальний період

H - Загальна вартість фактично використаного природного газу за опалювальний період

G - Вартість 100 куб.м газу дорівнює 687,90 грн.

З детальним розрахунком суми невикористаної субсидії, яка була повернена до бюджету та пояснення м до нього можна ознайомитись в Особистому кабінеті на сайті 104.ua

Для реєстрації Особистого кабінету на сайті 104.ua вам знадобиться лише номер вашого особового рахунку та сума останнього платежу за га з .

Цю інформацію ви можете уточнити в контакт-центрі за номером телефону 032-24-23-104 ; 067-21-77-104.

Увага! У разі уточнення інформації за опалювальний період, сума невикористаної субсидії може бути відкоригована за погодженням з місцевим органом соціального захисту населення.

Будь-які консультації щодо розміру субсидії можна отримати тільки у місцевому органі соціального захисту населення (УСЗН), який призначив вам субсидію».