Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 11 від 2016-11-01





Управління ПФУ в Буському районі Львівської області повідомляє, що із 13 листопада 2016 року набрали чинності два Закони України, які вирішили деякі проблемні питання пенсійного забезпечення родин героїв АТО.

Так, Закон України від 18.10.2016 №1678-V111 “Про внесення змін до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” щодо призначення пенсії дружинам (чоловікам) загиблих (померлих) військовослужбовців, які зайняті доглядом за дітьми годувальника до досягнення 8-річного віку та проходять військову службу” врегулював питання призначення пенсій в разі втрати годувальника дружинам загиблих(померлих) в антитерористичній операції військовослужбовців, які зайняті доглядом за дітьми до 8-річного віку та проходять військову службу. До цього часу зазначена пенсія призначалась тільки у разі звільнення дружини з військової служби.

Також набрав чинності Закон України №1673-V111 від 18.10.2016 “Про внесення зміни до статті 3 Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” щодо доповнення переліку осіб, які мають право на пенсії на рівні з військовослужбовцями строкової служби та членами їх сімей”.

Відповідно до цього Закону на:

- осіб, які стали інвалідами у зв’язку з пораненням, каліцтвом, контузією або внаслідок захворювання, пов’язаного з безпосередньою участю в антитерористичній операції або забезпеченням її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах її проведення, членів їх сімей;

- членів сімей осіб, які загинули (померли) внаслідок поранення, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції або забезпечення її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах її проведення

поширюються умови, норми і порядок пенсійного забезпечення, встановлені для військовослужбовців строкової служби.

Отже, вирішилось питання призначення за “військовим” Законом пенсій по інвалідності добровольцям та іншим особам, залученим до проведення АТО, а також пенсій в разі втрати годувальника членам їх сімей, незалежно від наявності на день інвалідності чи на день смерті у годувальника страхового стажу.

Додатково повідомляємо, що відповідно до ст. 37 “військового” Закону пенсії в разі втрати годувальника, які призначаються членам сімей військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, не можуть бути нижче двох визначених законом розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Законом України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” особи, які стали інвалідами у зв’язку з пораненням, каліцтвом, контузією або внаслідок захворювання, пов’язаного з безпосередньою участю в антитерористичній операції або забезпеченням її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах її проведення, віднесені до інвалідів війни.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 28 липня 2010 №656 “Про встановлення щомісячної державної адресної допомоги до пенсії інвалідам війни та учасникам бойових дій” (зі змінами) мінімальна пенсійна виплата (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації та інших доплат до пенсій, встановлених законодавством, крім пенсій за особливі заслуги перед Україною) становить: в інвалідів війни I групи - 285 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, II групи - 255, III групи - 225, учасників бойових дій - 165 відсотків.

Відповідно до Закону України “Про Державний бюджет України на 2016 рік” розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, з 01.05.2016 – 1130 грн., з 01.12.2016 – 1247 грн.